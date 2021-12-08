Омікрон. ВООЗ каже, що вакцини мають діяти і проти нового штаму

53 хвилин(и) тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що наявні вакцини проти коронавірусу, як і раніше, повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження Омікроном.

Перші лабораторні тестування у Південній Африці показали, що частковий захист від нового штаму надає вакцина Pfizer.

За словами вчених, відбулося "значне зниження" здатності вакцини нейтралізувати Омікрон.

Але поки що немає жодних ознак того, що новий штам краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти, повідомив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

"Ми маємо вакцини, які довели свою ефективність проти всіх штамів з точки зори тяжких захворювань та госпіталізацій. Немає причин очікувати, що з Омікроном буде інакше", - повідомив він агентству AFP.

Згідно з початковими даними, зазначив доктор Райан, Омікрон не викликає у людей важчих симптомів, ніж Дельта та інші варіанти.

"Принаймні є тенденція до зниження тяжкості захворювання", - резюмував він.

Нове лабораторне дослідження ПАР, яке ще не пройшло рецензування, показало, що антитіла вакцини Pfizer можуть бути у 40 разів менш ефективними проти Омікрону у порівнянні з першим штамом ковіду.

"Але здатність Омікрона уникати вакцинних антитіл неповна, і це гарні новини", - наголосив професор Алекс Сігал, вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я, який керував дослідженням.

Він зазначив, що результати дослідження, засновані на аналізі крові 12 людей, виявилися кращими, ніж він "очікував від Омікрона".

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Професор Сігал додав, що антитіла вакцинованих у поєднанні з антитілами від хвороби були значно ефективнішими проти Омікрона. Це свідчить про те, що ревакцинація може принести значну користь.

Вчені вважають, що початкова інфекція, а потім вакцинація чи ревакцинація, ймовірно, підвищать рівень нейтралізації й захистять людей від тяжкого перебігу.

Найближчими днями очікують оприлюднення додаткових даних про те, наскільки добре вакцина Pfizer захищає від Омікрону.

Істотних даних про те, як вакцини Moderna, Johnson & Johnson та інших виробників протистоять новому варіанту, поки що немає.

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Омікрон - найбільш мутований з виявлених штамів коронавірусної інфекції.

Вперше його зафіксували у Південній Африці, де наразі спостерігають зростання кількості випадків множинного зараження Covid.

Наразі не зрозуміло, наскільки Омікрон загрозливий.

За словами головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі, перші дані свідчать про те, що Омікрон може бути заразнішим, але менш небезпечним.

За даними Університету Джонса Гопкінса, ковідом від початку пандемії заразилися понад 267 млн людей у всьому світі, понад п'ять млн померли.