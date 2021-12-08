Третя доза вакцини Pfizer нейтралізує Омікрон - розробники

30 хвилин(и) тому

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Фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що три дози їхньої вакцини забезпечують високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу.

"Попередні дані свідчать, що третя доза формує такий рівень антитіл проти Омікрону, який можна порівняти з тим, що утворився після двох доз проти інших штамів", - повідомили компанії після невеликого дослідження.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляла, що наявні вакцини проти Covid-19 повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження Омікроном.

Омікрон - найбільш мутований з виявлених видів коронавірусної інфекції.

Вперше його зафіксували у Південній Африці, де наразі спостерігають зростання кількості випадків множинного зараження.

Поки що не зрозуміло, наскільки новий штам загрозливий.

Наразі дослідники по всьому світу збирають дані про Омікрон.