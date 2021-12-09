Ще більше невакцинованих відсторонять від роботи. Кого це стосується

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Продавчиня на роботі у Львові

З 9 грудня починає діяти наказ міністерства охорони здоров'я, що розширює перелік професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Якщо працівники досі не мають хоча б однієї дози, їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Крім освітян і держслужбовців, щеплення відтепер є обов'язковими для працівників:

підприємств та установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади (відомчі державні заводи, дослідницькі центри тощо),

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів,

держпідприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Список стратегічних підприємств Кабмін затвердив у 2015 році.

Туди входять: "Укрзалізниця" та всі її підрозділи, "Укроборонпром", "Нафтогаз", "Укрнафта", "Чорнобильська АЕС", "Антонов", "Харківобленерго", "Миколаївський суднобудівний завод", аеропорт "Бориспіль", комбінати хлібопродуктів, "Укрпошта", "Південмаш", "Інститут Патона", "Ощадбанк".

Повний список можна знайти тут.

Показово, що вимога щодо вакцинації почне діяти до провідників потягів, які вже давно вимагали від пасажирів сертифікати, а самі могли бути нещепленими.

Наразі лікарі не потрапили у перелік професій, обов'язкових для вакцинації.

"Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає", - сказав міністр Віктор Ляшко під час брифінгу.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, За словами міністра, якщо людина має хоча б одну дозу - це вже не ухилення від вакцинації

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За словами міністра, якщо людина має хоча б одну дозу, це не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. У такому випадку працівника мають допустити до роботи.

Люди з протипоказаннями до щеплень мають надати відповідні документи керівникам.

У МОЗ посилаються на статтю 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" та статтю 27 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Там йдеться, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

За даними МОЗ, сьогодні три регіони вже перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців. Це Київ, де першою дозою щепилось 67% жителів, а також Київська та Полтавська області з показниками 55% і 52%.

До цього ж рівня наближається Дніпропетровська область (49%) та Черкаська (47%).

Водночас за словами Ляшка, позначку в 50% з повним курсом вакцинації здолав лише Київ, де по два щеплення мають понад 65% людей. А у Київській області - майже 49%.