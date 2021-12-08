"Дух війни в Україні у повітрі": світові ЗМІ про розмову Путіна і Байдена

1 година тому

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Чи розв'яже Росія нову війну в Європі? Що чекає на Москву, якщо російські танки посунуть на Київ? В чому причина "одержимості" Путіна щодо України та прагнення втримати її у сфері впливу Росії? Що може зупинити російські танки?

Такі питання ставлять провідні газети світу, намагаючись "розшифрувати" скупі повідомлення про розмову президента США Джо Байдена з його російським візаві, що відбулася 7 грудня.

"Доля України все ще висить на волосині"

Перебіг розмови дав підстави американській New York Times зробити п'ять висновків, головний з яких невтішний: "Доля України все ще висить на волосині".

"Відеоконференція лідерів не вирішала кризу на кордонах України. Ні Кремль, ані Білий дім не повідомили про суттєвий прогрес", - зазначає газета.

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"Путін твердо стоїть на своєму", - веде далі New York Times. "Чи втримають погрози Байдена російського лідера від вторгнення в Україну, незрозуміло. Путін виглядав примирливим".

Така ситуація становить реальну загрозу для газопроводу "Північний потік-2", в який Росія влила мільярди з огляду на його стратегічне значення. Не буде миру в Україні - не буде грошей від продажу російського газу.

New York Times робить припущення, що такі попередження США небезпідставні й Вашингтон домігся "зобов'язання з боку Німеччини", що запуск нового російського трубопроводу буде "відкладений або скасований". І це третій висновок.

Четверте - розмова президента США з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії одразу після відеоконференції доводить, що Америка заручилася підтримкою ключових союзників. А це значить, що тривалі спроби Путіна "вбити клини між Америкою та її союзниками і сподівання, що це послабить опір діям Росії та підірве єдність НАТО", зазнали поразки.

Вп'яте, "мова тіла" співрозмовників все-таки дає невелику надію на зниження градусу напруги.

New York Times звертає увагу на повідомлення Білого дому про те, що "це була справжня дискусія, а не виголошення промов". Кремль зазначив, що розмова була "чесною та діловою", і радник Путіна Юрій Ушаков пізніше заявив журналістам, що обидва лідери навіть час від часу жартували та "обмінялися компліментами".

"Українці битимуться запекло"

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Інша поважна американська газета Washington Post також робить висновок, що "небезпечне протистояння навколо України, схоже, триває".

Видання зазначає, що наразі невідомо, чи Путін дослухається до аргументів США і додає, що логікою в цьому випадку керуватися важко, адже "вперті, самозакохані лідери іноді роблять дурні вчинки".

Газета також робить спробу спрогнозувати розвиток подій, якщо Росія таки піде війною на Україну.

"У перші дні Путін зіткнеться з хаосом війни в Україні. Українські військові не можуть зрівнятися з російськими, але зараз вони набагато сильніші, ніж у 2014 році, коли Путін захопив Крим", - зазначає видання.

На додачу до зіткнення двох армій, в Україні почнеться "тривала партизанська війна". Колишній посол США Вільям Тейлор, який добре знає Україну і українців, не має жодного сумніву, що так і буде, "якщо росіяни вдеруться і спробують залишитися". "Українці битимуться запекло", - наголошує він.

На додачу до негайних втрат, довгострокові наслідки можуть бути для Росії набагато гіршими, вважає Washington Post. "Навіть якщо Путін встановить (у Києві - Ред.) уряд, підпорядкований Москві, та якщо Байден виконає свої погрози, економіка Росії буде зруйнована".

"І, нарешті, є Х-фактор", пише газета. - "Війна в Україні повернеться в Росію та Білорусь. Опитування, проведені Левада-центром у Москві, показують, що кампанія Путіна з придушення України, схоже, не має підтримки більшості в Росії. Зі зростанням жертв зростатиме і політичний тиск на Путіна та його авторитарних друзів", - пояснює Washington Post.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Довгострокові наслідки можуть бути для Росії набагато гіршими

З огляду на все це газета робить висновок: "Буде великою дурістю для Путіна думати, що війна в Україні стане для нього приємною прогулянкою."

"Дух війни у повітрі"

Британська газета Independentпише, що після розмови Джо Байдена з очільником Росії "дух війни витає у повітрі", а Росія не полишає "злісних задумів щодо вільної та незалежної суверенної держави Україна".

Війна буде позитивно сприйнята "патріотично налаштованими" прошарками населення Росії, і "закріпить претензії Путіна на образ спадкоємця царів та Йосипа Сталіна", вважає газета.

Втім, видання сподівається, що після розмови "обидві сторони є краще поінформованими про наміри іншої". І "якби Путін думав, що йому вдасться уникнути відповідальності, він би вдерся в Україну ще вранці".

Independent тлумачить, що Путін вибудовує свою стратегію з огляду на слабкий опір Заходу на "анексію Криму" та "часткову окупацію" українського Донбасу.

Газета наголошує, що попри погрози Байдена і союзників США ввести нові та значно болючіші "дипломатичні та економічні санкції" проти Росії, "ні Байден, ані французи, британці чи німці не виявляють бажання зробити єдину річ, яка б зупинила Путіна і його танки, - негайне повне членство України в НАТО".

Автор фото, Сайт президента України Підпис до фото, Негайне повне членство України в НАТО зупинило Путіна і його танки, пише Independent

"Усі уроки холодної війни показують, що така демонстрація колективної сили стримує, а не спонукає до війни. Без неї Путін відчуває запах слабкості", - резюмує Independent.

Про "одержимість Путіна"

Британська газета Guardianнамагається пояснити своїм читачам причини "одержимості" Путіна підкорити Україну.

Співрозмовники видання пояснюють, що "Путін вважає своїм обов'язком" зупинити "шлях України на Захід", і що в Москві дійсно переважає думка, що росіяни можуть вирішувати долю України без огляду на її уряд і народ, адже допомагають їм в цьому "дружні еліти" в Києві.

Газета зазначає, що чималу роль у нагнітанні напруги відіграють "деякі близькі радники" Путіна, як от колишній офіцер розвідки Микола Патрушев, який зараз очолює Раду безпеки в Кремлі.

Газета пригадує, що саме він під час недавньої зустрічі з директором ЦРУ Вільямом Бернсом називав Україну "протекторатом" і попереджував про можливість "сплеску напруженості настільки сильної, що мільйони українців втікатимуть і шукатимуть притулку в інших країнах".

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.