"Дерзай, дочко!" Православні церкви пояснили, чи можна ходити до храму під час місячних
Православна церква України спробувала розвінчати популярний міф про те, що під час місячних жінці не можна заходити до храму. Церковники пояснили все в деталях на свому фейсбуці.
Вони стверджують, що жінкам під час менструації "можна і потрібно" молитися в храмі, бути присутніми на служінні та торкатись святинь та ікон.
"Багато вірянок неодноразово чули від подруг і старших родичок: вір у Бога, молися, причащайся, прикладайся до святинь, але в "ці дні" - до храму зась", - написали в ПЦУ.
Щомісяця жінка на кілька днів нібито стає "нечистою", і сама її присутність "оскверняє" церкву.
"І вважати так помилково!" - стверджують в ПЦУ.
Священники посилаються на слова апостола Павла, який стверджував, що "всяке творіння Боже добре", а отже і жіночий організм також "прекрасний" і "не може стати нечистим".
Існує аргумент обмеження-вимоги зі Старого Завіту, веде далі ПЦУ, за яким жінка під час менструації не просто вважалась "нечистою", але й кожен, хто торкався її, так само нібито ставав "нечистим".
Але, стверджує ПЦУ, у Новому Завіті Ісус Христос "перевершував певні старозавітні норми". Наприклад, торкався мертвих, воскрешаючи їх.
А жінка, яка "страждала на кровотечу", торкнулась його одягу в надії на зцілення.
"Він не лише не дорікнув, але похвалив за віру та підтримав її: "Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе", - переказують у ПЦУ.
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Кінець подкаст
За словами священників, старозавітні приписи про те, що є "чистим", а що ні, радше стосувались гігієни. "Нечисте" означало ризик отримати хворобу, інфекцію чи запалення.
А у ХХІ столітті, як ведуть далі ПЦУ, є багато гігієнічних засобів, якими жінки можуть скористатись при потребі, не становлячи загрози ні для себе, ні для інших.
За словами церковників, релігійні діячі розвінчували міфи про "нечисте" ще в І столітті.
Святитель Григорій Двоєслов, який жив на початку VII століття, теж казав: "Менструація - не гріх. Насправді це чисто природний процес".
Три роки тому УПЦ МП також критикувала міф про те, що жінці не треба бувати в храмі під час місячних. Священники у своїх аргументах згадували тих же релігійних діячів.
І подібно до ПЦУ, підсумовували, що місячні - "це не те "нечистота", з якою потрібно боротися".
Але священнослужителі сумнівались, чи можна причащатись під час місячних, і наводили різні богословські тлумачення.
"Як ми бачимо, спірним питанням є лише одне - причащати чи ні? З приводу всього іншого - ходити в храм, прикладатися до святинь, цілувати Євангеліє - навіть не йдеться. Звісно, можна", - пояснювали в УПЦ МП.
За словами священників ПЦУ, через помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму.