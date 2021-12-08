"Дерзай, дочко!" Православні церкви пояснили, чи можна ходити до храму під час місячних

1 година тому

Автор фото, Уніан

Православна церква України спробувала розвінчати популярний міф про те, що під час місячних жінці не можна заходити до храму. Церковники пояснили все в деталях на свому фейсбуці.

Вони стверджують, що жінкам під час менструації "можна і потрібно" молитися в храмі, бути присутніми на служінні та торкатись святинь та ікон.

"Багато вірянок неодноразово чули від подруг і старших родичок: вір у Бога, молися, причащайся, прикладайся до святинь, але в "ці дні" - до храму зась", - написали в ПЦУ.

Щомісяця жінка на кілька днів нібито стає "нечистою", і сама її присутність "оскверняє" церкву.

"І вважати так помилково!" - стверджують в ПЦУ.

Священники посилаються на слова апостола Павла, який стверджував, що "всяке творіння Боже добре", а отже і жіночий організм також "прекрасний" і "не може стати нечистим".

Існує аргумент обмеження-вимоги зі Старого Завіту, веде далі ПЦУ, за яким жінка під час менструації не просто вважалась "нечистою", але й кожен, хто торкався її, так само нібито ставав "нечистим".

Але, стверджує ПЦУ, у Новому Завіті Ісус Христос "перевершував певні старозавітні норми". Наприклад, торкався мертвих, воскрешаючи їх.

А жінка, яка "страждала на кровотечу", торкнулась його одягу в надії на зцілення.

"Він не лише не дорікнув, але похвалив за віру та підтримав її: "Дерзай, дочко! Віра твоя спасла тебе", - переказують у ПЦУ.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ПЦУ нагадують, що є багато гігієнічних засобів, якими жінки сьогодні користуються

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За словами священників, старозавітні приписи про те, що є "чистим", а що ні, радше стосувались гігієни. "Нечисте" означало ризик отримати хворобу, інфекцію чи запалення.

А у ХХІ столітті, як ведуть далі ПЦУ, є багато гігієнічних засобів, якими жінки можуть скористатись при потребі, не становлячи загрози ні для себе, ні для інших.

За словами церковників, релігійні діячі розвінчували міфи про "нечисте" ще в І столітті.

Святитель Григорій Двоєслов, який жив на початку VII століття, теж казав: "Менструація - не гріх. Насправді це чисто природний процес".

Три роки тому УПЦ МП також критикувала міф про те, що жінці не треба бувати в храмі під час місячних. Священники у своїх аргументах згадували тих же релігійних діячів.

І подібно до ПЦУ, підсумовували, що місячні - "це не те "нечистота", з якою потрібно боротися".

Але священнослужителі сумнівались, чи можна причащатись під час місячних, і наводили різні богословські тлумачення.

"Як ми бачимо, спірним питанням є лише одне - причащати чи ні? З приводу всього іншого - ходити в храм, прикладатися до святинь, цілувати Євангеліє - навіть не йдеться. Звісно, можна", - пояснювали в УПЦ МП.

За словами священників ПЦУ, через помилкові уявлення, які поширюються людьми без богословської освіти, чимало дівчат і жінок починають рідше ходити до храму.