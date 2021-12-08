Путіна спитали, чи нападе він на Україну. Він відповів

Володимир Путін

Автор фото, Kremlin.ru

Президент Володимир Путін назвав "провокаційним" питання журналіста про те, чи має намір Росія нападати на Україну, і заявив про миролюбність своєї країни.

"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - сказав Путін, виступаючи на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції у середу 8 грудня.

Президент Росії додав, що це він і обговорює з усіма партнерами, включаючи президента США Джо Байдена, з яким вчора мав відеорозмову.

"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.

На його думку, такої його відповіді буде "достатньо" на "сьогоднішній день". Президент Росії сподівається, що "хоча б на цей раз" їхню занепокоєність почують.

"Хоча досі, протягом попередніх десятиліть, ми не раз говорили і просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів", - додав Путін.

"Перемога для України"

Автор фото, Getty Images

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Президент Володимир Зеленський побачив у розмові Байдена та Путіна перемогу України

7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України.

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У Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.

А у Кремлі зазначили, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Президент Володимир Зеленський побачив у розмові Байдена та Путіна перемогу України.

За словами Зеленського, "перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність".

Він сказав, що більше деталей розмови між Путіним і Байденом хотів би прокоментувати після того, коли сам поговорить з американським президентом.

Зеленський уточнив, що розмова відбудеться завтра, 9 грудня, бо такий час запропонувала американська сторона. "Це буде формат діалогу, телефонна розмова", - додав президент.

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