Путіна спитали, чи нападе він на Україну. Він відповів
Президент Володимир Путін назвав "провокаційним" питання журналіста про те, чи має намір Росія нападати на Україну, і заявив про миролюбність своєї країни.
"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - сказав Путін, виступаючи на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції у середу 8 грудня.
Президент Росії додав, що це він і обговорює з усіма партнерами, включаючи президента США Джо Байдена, з яким вчора мав відеорозмову.
"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.
На його думку, такої його відповіді буде "достатньо" на "сьогоднішній день". Президент Росії сподівається, що "хоча б на цей раз" їхню занепокоєність почують.
"Хоча досі, протягом попередніх десятиліть, ми не раз говорили і просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів", - додав Путін.
"Перемога для України"
7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України.
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Кінець подкаст
У Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.
А у Кремлі зазначили, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.
Президент Володимир Зеленський побачив у розмові Байдена та Путіна перемогу України.
За словами Зеленського, "перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність".
Він сказав, що більше деталей розмови між Путіним і Байденом хотів би прокоментувати після того, коли сам поговорить з американським президентом.
Зеленський уточнив, що розмова відбудеться завтра, 9 грудня, бо такий час запропонувала американська сторона. "Це буде формат діалогу, телефонна розмова", - додав президент.