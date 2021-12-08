Путіна спитали, чи нападе він на Україну. Він відповів

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Kremlin.ru

Президент Володимир Путін назвав "провокаційним" питання журналіста про те, чи має намір Росія нападати на Україну, і заявив про миролюбність своєї країни.

"Це питання провокаційне. Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - сказав Путін, виступаючи на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Греції у середу 8 грудня.

Президент Росії додав, що це він і обговорює з усіма партнерами, включаючи президента США Джо Байдена, з яким вчора мав відеорозмову.

"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.

На його думку, такої його відповіді буде "достатньо" на "сьогоднішній день". Президент Росії сподівається, що "хоча б на цей раз" їхню занепокоєність почують.

"Хоча досі, протягом попередніх десятиліть, ми не раз говорили і просили цього не робити, але інфраструктура НАТО неминуче наближалась до наших кордонів", - додав Путін.

"Перемога для України"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Володимир Зеленський побачив у розмові Байдена та Путіна перемогу України

7 грудня президент США Джо Байден та Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України.

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У Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку агресії.

А у Кремлі зазначили, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Президент Володимир Зеленський побачив у розмові Байдена та Путіна перемогу України.

За словами Зеленського, "перемога України в тому, що США завжди підтримували Україну, наш суверенітет і незалежність".

Він сказав, що більше деталей розмови між Путіним і Байденом хотів би прокоментувати після того, коли сам поговорить з американським президентом.

Зеленський уточнив, що розмова відбудеться завтра, 9 грудня, бо такий час запропонувала американська сторона. "Це буде формат діалогу, телефонна розмова", - додав президент.