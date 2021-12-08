Начальник генштабу Індії розбився на російському вертольоті. Що про них відомо

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр назвав генерала "справжнім патріотом"

Начальник штабу оборони Індії, генерал Біпін Рават, його дружина і ще 11 людей розбились на російському літаку Мі-17B5 в штаті Тамілнад на півдні країни.

Військовий летів із міста Сулур, неподалік від якого розташована авіабаза. Він направлявся у льотне училище, щоб виступити перед студентами.

Вертоліт упав за 10 кілометрів від найближчої великої дороги, повідомляє Франс пресс. Рятівники були вимушені добиратись до нього пішки. Один із очевидців падіння розповів агентству, що катастрофа відбулась після того, як вертоліт пішов на зниження.

Деякі люди почали вистрибувати з літака ще до того, як він опинився на землі. На кадрах з місця аварії видно палаючий кістяк вертольота і місцевих жителів, які намагаються загасити пожежу.

Генерал помер у лікарні. У катастрофі вижила лише одна людина, капітан військового училища - його госпіталізували.

Прем'єр-міністр Наренда Моді виразив співчуття у зв'язку зі загибеллю генерала, і сказав, що Індія ніколи не забуде його служби.

"Справжній патріот, глибоко відданий ідеї модернізації наших збройних сил та наших сил безпеки. Його погляди та бачення стратегічних проблем були винятковими", - написав Моді у твіттері.

63-річний Біпін Рават був першим начальником індійського штабу оборони. Ця посада, створена у 2019 році, охоплювала командування армією, флотом і повітряними силами.

Рават керував операціями у кількох регіонах країни, в тому числі в індійській частині Кашміру.

Рават командував 1,3-мільйонною індійською армією з 2017 по 2019 роки. Ставши головою штабу, він багато критикував Китай, називаючи його головною загрозою для безпеки Індії.

Багато хто пророкував Равату політичну кар'єру після відставки.

Причину катастрофи поки офіційно не називають - у районі пункту призначення був туман.

Міноборони Індії проводить розслідування катастрофи. Безпековий комітет проводить екстрене засідання під керівництвом прем'єр-міністра.

Популярна модель вертольота

Автор фото, ANI Підпис до фото, Вертоліт розбився за 10 кілометрів від дороги

Вертольоти Мі-17В5 виготовляти у Радянському Союзі, й продовжують випускати в Росії. Там вони відомі як Мі-8. Такі апарати одні з найбільш поширених у світі, їх мають багато країн.

Колишній голова індійської армії Джей-Джей Сінгх навав Мі-17В5 "безпечними і такими, що добре себе зарекомендували". Він казав, що сам не раз користувався ними у непростих ситуаціях.

Але військовий флот ВПС Індії давно не оновлювався, і саме це експерти пов'язують з великою кількістю аварій.

У 2017 році Мі-17В5 розбився у східному штаті Аруначал-Прадеш, загинуло семеро військових.

За рік до того такий же літак впав відразу після зльоту в штаті Уттаракханд. Про жертв не повідомлялось.