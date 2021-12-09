Байден не планує розміщення військ в Україні в разі нападу Росії

17 хвилин(и) тому

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Американський президент Джо Байден сказав, що розміщення американських військ в Україні у випадку вторгнення Росії не розглядається.

"Ідеї, що США збираються в односторонньому порядку застосувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає", - сказав він.

За словами Байдена, моральні та юридичні зобов'язання США перед союзниками по НАТО в регіоні не поширюються на Україну, яка не є членом цієї організації.

Але Байден попередив про суворі наслідки, якщо Росія піде на вторгнення.

Про це американський президент заявив на наступний день після відеорозмови з російським президентом Володимиром Путіним.

Перемовини мали на меті зменшити напругу в регіоні після нарощування російських військ уздовж східного кордону України.

Росія звинувачує США та Україну в провокації, та прагне гарантій нерозширення НАТО на схід та нерозміщення зброї поблизу Росії.

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Українська влада заявила, що Москва може планувати військовий наступ наприкінці січня. Хоча американські чиновники кажуть, що поки що не зрозуміло, чи прийняв таке рішення президент Путін.

Виступаючи в середу, 8 грудня, Путін відмовився сказати, чи віддасть він наказ про введення військ в Україну. Але сказав, що не може сидіти склавши руки, коли альянс наближається до Росії.

Байден заявив, що під час зустрічі у вівторок дав зрозуміти Путіну, що у разі вторгнення будуть "економічні наслідки, яких він (Путін - Ред.) ніколи не бачив".

Він упевнений, що російський лідер зрозумів цей меседж, додав американський президент.

США не уточнили, які економічні наслідки мають на увазі, але у вівторок, 7 грудня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що важелем впливу для США та союзників є газопровід Північний потік-2, який ще не працює.

Інші можливі заходи включають обмеження на конвертацію російськими банками рублів у іноземні валюти або навіть відключення Росії від глобальної фінансової платіжної системи Swift.

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним те, що Байден та Путін поговорили, і додав, що вдячний за "непохитну підтримку" американського президента.

У четвер, 9 грудня, Зеленський ще матиме телефонну розмову з Байденом.