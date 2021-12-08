Допомога Україні від Британії, розмова Байдена і Путіна, Шольц на чолі Німеччини. Теленовини ВВС
У випуску 8 грудня:
- Яку підтримку Британія обіцяє Україні? Тоді як міністр закодонних справ Дмитро Кулеба приїхав з візитом до Лондона.
- Про що домовилися Байден і Путін? Як у Києві та Вашингтоні оцінють розмову двох президентів.
- І в Німеччині новий канцлер. 16-річна ера Ангели Меркель закінчилась: країною керуватиме Олаф Шольц.
Читайте також: Путіна спитали, чи нападе він на Україну. Він відповів
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.