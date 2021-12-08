Допомога Україні від Британії, розмова Байдена і Путіна, Шольц на чолі Німеччини. Теленовини ВВС

У випуску 8 грудня:

  • Яку підтримку Британія обіцяє Україні? Тоді як міністр закодонних справ Дмитро Кулеба приїхав з візитом до Лондона.
  • Про що домовилися Байден і Путін? Як у Києві та Вашингтоні оцінють розмову двох президентів.
  • І в Німеччині новий канцлер. 16-річна ера Ангели Меркель закінчилась: країною керуватиме Олаф Шольц.

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