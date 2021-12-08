Допомога Україні від Британії, розмова Байдена і Путіна, Шольц на чолі Німеччини. Теленовини ВВС

34 хвилин(и) тому

У випуску 8 грудня:

Яку підтримку Британія обіцяє Україні? Тоді як міністр закодонних справ Дмитро Кулеба приїхав з візитом до Лондона.

Про що домовилися Байден і Путін? Як у Києві та Вашингтоні оцінють розмову двох президентів.

І в Німеччині новий канцлер. 16-річна ера Ангели Меркель закінчилась: країною керуватиме Олаф Шольц.