Нова Зеландія заборонить молоді купувати сигарети - на все життя

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кожен, хто народився після 2008 року, не зможе купити тютюнові вироби протягом усього життя

Нова Зеландія заборонить продаж тютюну новим поколінням, щоб повністю відмовитись від куріння.

Кожен, хто народився після 2008 року, не зможе купити цигарки чи інші тютюнові вироби протягом усього життя, згідно з законом, який мають ухвалити наступного року.

"Ми хочемо бути певні, що молоді люди ніколи не почнуть курити", - сказала заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верралл.

Цей крок є частиною масштабної боротьби з курінням, оголошеної міністерством охорони здоров'я Нової Зеландії.

Лікарі та інші експерти в галузі охорони здоров'я в країні привітали "провідні" реформи, які зменшать доступ до тютюну та обмежать рівень нікотину в сигаретах.

"Це допоможе людям кинути курити або перейти на менш шкідливі продукти, а також зменшить ймовірність того, що молоді люди стануть залежні від нікотину", - сказала професорка Джанет Гук з Університету Отаго.

Нова Зеландія повна рішучості досягти національної цілі зі зниження рівня куріння до 5% до 2025 року, з кінцевою ціллю - повністю викорінити цю шкідливу звичку.

Зараз приблизно 13% дорослих у країні курять, а десять років тому таких було 18%.

Але цей рівень набагато вищий, близько 31%, серед корінного населення маорі, що також страждає від вищого рівня захворюваності та смертності.

Автор фото, Getty Images

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Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії стверджує, що куріння викликає кожен четвертий випадок раку і залишається основною причиною смерті, якої можна запобігти, для п'яти мільйонів населення.

Тютюнова індустрія є мішенню для законодавців уже понад десять років.

У рамках жорстких заходів, оголошених у четвер, уряд також запровадив серйозні заходи контролю над тютюном, включаючи суттєві обмеження, де можна продавати сигарети, щоб вилучити їх із супермаркетів та кіосків.

Чиновники кажуть, що кількість магазинів, які мають право продавати сигарети, різко скоротиться з нинішніх 8 тисяч до 500.

Останніми роками вейпінг, тобто куріння електронних сигарет, які виробляють пар, що також містить нікотин, став набагато популярнішим серед молодшого покоління, ніж звичайні цигарки.

Проте чиновники застерігають, що вейпінг також небезпечний. У рідинах для електронних сигарет вчені виявили небезпечні речовини, що викликають рак.

Однак у 2017 році країна прийняла вейпінг як засіб, що допоможе людям кинути курити.