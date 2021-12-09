"Путіна провокує не НАТО, його провокує незалежність України" - New York Times

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

"Хто для НАТО Україна? Союзник, член чи партнер?" Американське видання New York Times намагається знайти відповідь на це питання на тлі неабиякої геополітичної напруженості, викликаної скупченням російських військ уздовж українських кордонів.

На думку видання, серед причин виникнення теперішньої ситуації є ухвалене в 2008 році рішення пообіцяти Україні повне членство в Альянсі "без пояснення, коли і як" це має відбутись, а також Путін, "який не сприймає Україну як окрему країну і вважає її "невіддільною частиною Росії".

У потенційному розширенні НАТО за рахунок України він бачить загрозу для безпеки Росії, пише видання.

Іво Даалдер, колишній посол США в НАТО, вважає "смертним гріхом" Альянсу таку невизначеність обіцянки, що виникла як компроміс після довгих перемовин у квітні 2008 року між тодішнім американським президентом Джорджем Бушем, який обстоював конкретне і негайне надання дорожньої карти для членства України і Грузії, та лідерами Німеччини та Франції, що виступали проти цього.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Президент Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у 2019 році

"Путіна провокує не НАТО, його провокує незалежність України, - сказав Даалдер. - Але своїми діями він знизив імовірність того, що Україна робитиме, як він хоче".

"Бухарестський компроміс був найгіршим із варіантів, - каже Карл Більдт, експрем'єр і міністр закордонних справ Швеції. - Він породив очікування, які не виправдались, і страхи, які сильно перебільшені. Це була короткострокова доцільність із довгостроковими наслідками, які ми спостерігаємо з того часу".

На думку Даалдера, питання, яке стоїть перед НАТО, наразі полягає в тому, як утримати довіру до альянсу. За всієї своєї близькості до НАТО Україна не є членом альянсу - тож, запитує він, "як гарантувати її незалежність і суверенітет?"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські військові

НАТО "слід було знайти інші способи підтримати Грузію та Україну" у 2008 році, а не обіцяти їм членство, вважає почесний професор Лондонського Королівського коледжу Лоренс Фрідман.

Скоріш за все, Україна ніколи не інтегрується в Альянс, але "ми не можемо прописати це в домовленості" з Путіним, стверджує професор, коментуючи заяву американського президента Джо Байдена про те, що представники США та членів НАТО можуть зустрітися з росіянами для обговорення занепокоєнь Москви щодо планів Альянсу.

Проте, за словами Фрідмана, можливо, буде легше надати Путіну можливість провести дискусію щодо майбутнього європейської безпеки, якої, за його словами, він прагне, якщо це послабить російські страхи.

"Добре, проведімо велику конференцію, вона може тривати роками. Розмова з Путіним - це не поступка", - вважає Фрідман.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.