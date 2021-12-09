Меч вікінгів, який знайшли поблизу Шотландії, виявився дуже давнім і рідкісним

53 хвилин(и) тому

Автор фото, AOC Archaeology

На Оркнейських островах поблизу Шотландії шість років тому знайшли меч вікінгів. Тепер археологи дізнались, що це рідкісний, дивовижний і таємничий артефакт.

Меч знайшли там на місці поховання ще у 2015 році, однак після ретельних експертиз археологи тільки зараз дійшли висновку, що цей тип пов'язаний з 9 століттям.

Рентген показав, що руків'я має вишукані візерунки, які важко роздивитись через іржу.

Археологи з команди AOC Archaeology, які досліджували меч, сказали, що він може "розповісти багато історій".

Знайшли також залишки піхов, тобто футляра для цього меча. Археологи сподіваються дізнатись ще більше інформації про свою знахідки.

Щоб зберегти меч якомога краще, вони підняли його разом із шаром ґрунту і в такому вигляді транспортували до лабораторії, де продовжили дослідження.

"Він такий крихкий, що ми навіть не знаємо, як виглядає його нижня частина, але ми обов'язково дізнаємось більше у найближчі місяці", - кажуть археологи.

Автор фото, AOC Archaeology Підпис до фото, Рентген показав, що руків'я меча має вишукані візерунки, які важко роздивитись через іржу

Під час розкопок поблизу знайшли ще багато чого, в тому числі докази рідкісного поховання човна вікінгів, а також другу могилу зі зброєю, де лежав і меч.

Археологи кажуть, що ці могили можуть бути похованнями першого покоління норвезьких поселенців на Оркнейських островах.