Диспетчер розповів, як КДБ Білорусі контролював посадку рейсу Ryanair - NYT

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Боїнг-737-800" авіакомпанії Ryanair в аеропорту Вільнюса, вже після примусової посадки в Мінську

Авіадиспетчер, який посадив 23 травня в Мінську літак Ryanair з Романом Протасевичем на борту, а потім втік з Білорусі, заявив, що команди на диспетчерській вежі давав офіцер КДБ, пише New York Times.

Цього літа, коли польські прикордонники стримували потоки мігрантів, що намагалися перетнути кордон з Білоруссю, одна людина, яка крадькома проникла до Польщі, отримала теплий, але абсолютно секретний прийом. Так починається стаття New York Times.

Авіадиспетчер Галегов

На відміну від зневірених людей з Іраку та інших країн, що шукали кращого життя в Європі, ця людина пропонувала інсайдерську інформацію про вимушену посадку у Мінську рейсу Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, пише газета.

Серед пасажирів був опонент Олександра Лукашенка, журналіст-дисидент Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега. Після приземлення їх обох заарештували.

До Польщі зміг перебратися авіадиспетчер Олег Галегов. Ще у липні опозиційне білоруське видання "Наша нива" повідомило, що диспетчер Галегов, який вів переговори з пілотом Ryanair, залишив Білорусь разом із сім'єю. Видання посилалося на інформацію від інших диспетчерів Білаеронавігації.

Заступник директора Білаеронавігації Іван Герловський тоді казав, що Галегов з червня у відпустці, і він нічого не знає про його зникнення чи звільнення. "Гадаю, він поїхав до Грузії відвідати родичів", - казав один з колег Галегова (етнічного грузина).

Про це наразі пише New York Times, посилаючись на анонімних представників європейських спецслужб. Співрозмовники видання стверджують, що після втечі з Білорусі авіадиспетчер надав докладні докази того, що літак Ryanair отримав вочевидь неправдиве повідомлення про загрозу вибуху в рамках операції із затримки Протасевича, організованої КДБ.

Польща готується до суду

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Департамент національної безпеки Польщі відмовився коментувати деякі деталі, пише газета, проте його представник Станіслав Жаринь заявив, що польським слідчим вдалося "отримати звіт безпосереднього свідка подій на диспетчерській вежі у Мінську".

Жаринь додав, що, за словами свідка, у диспетчерській був офіцер КДБ Білорусі, який "у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу". Цей офіцер, за словами Жариня, "підтримував безперервний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що відбувається з літаком".

У травні білоруська влада повідомляла, що авіадиспетчер передавав на борт "інформацію спецслужб" про те, що на борту літака можливо є вибуховий пристрій. Пілот поставився до цього скептично, але підкорився вказівці прямувати до аеропорту Мінська.

Версія докорінно не змінює наявні підозри, але інформація свідка, який брав безпосередню участь у події, має допомогти польським прокурорам під час підготовки до суду, зазначає New York Times.

У Польщі готують судовий позов проти білоруської влади. Літак "Боїнг-737", на борту якого був Протасевич, зареєстрований у Польщі та експлуатувався польською філією ірландського авіаперевізника Ryanair, зазначає видання, нагадуючи, що Лукашенко раніше звинувачував владу Польщі у змові проти нього. Варшава своєю чергою звинувачує Мінськ у "гібридній війні" з використанням мігрантів на кордоні.

Поки дві країни обмінювалися публічними звинуваченнями, авіадиспетчер з Мінська розповідав польським слідчим усе, що йому відомо про примусову посадку. Так закінчується стаття New York Times, на яку Мінськ поки що офіційно не відреагував.