Кінець гучної справи. СБУ відкопало тіло водія BlaBlaCar, вбитого в 2016 році

30 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Для пошуків Тараса Познякова правоохоронці залучили важку техніку

Служба безпеки України відшукала тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar, львів'янина Тараса Познякова. Про це BBC News Україна повідомили у пресслужбі СБУ.

На минулому тижні правоохоронці отримали висновки експертизи, що ідентифікувала вбитого. СБУ має свідчення, що вбивство було замовним і перевіряє цю версію.

Виконавець вбивства вже засуджений, проте не повідомив про місце поховання.

У СБУ кажуть, що попри це зуміли отримати дані про місце захоронення неподалік столиці поруч з трасою "Житомир-Київ".

Але тіло знайти було непросто, адже з часу трагедії на місці його поховання перепродавали земельні ділянки, проводились будівельні роботи та виникали стихійні сміттєзвалища.

Для пошуків правоохоронці залучили спецтехніку міноборони.

Автор фото, СБУ

Гучна справа

Львів'янин Тарас Позняков зник 4 квітня 2016 року, коли їхав зі Львова до Києва. У автомобілі з ним було два попутники, які знайшли водія на BlaBlaCar.

Пізніше з'ясувалось, що це були колишні бійці "Правого сектора", українець Дмитро Голуб та громадянин Росії Луан Кінгісепп. На початку того ж року чоловіки повернулись до Києва зі зони АТО.

Правоохоронці з'ясували, що Луан Кінгісепп під своїм екаунтом та профілем на ім'я вигаданої жінки зареєстрував поїздку на двох людей. Дмитро Голуб зареєструвався на себе особисто.

Вони приїхали поїздом до Львова, і відправились із водієм до Києва.

Пізніше на ділянці дороги "Житомир-Київ", між селищами Бузова та Гурівщина (біля Києва), Луан Кінгісепп застрелив водія, і разом із попутником закопав його тіло та знищив засоби зв'язку.

Автомобіль Ауді А6, у якому всі разом їхали, чоловіки пізніше заховали у гаражі знайомого у Київській області.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, На місці пошуків тіла вбитого водія

Через кілька днів поліція встановила особи попутників. Але затримати їх спочатку не вдалось.

Голуба все ж затримали в серпні 2016 року.

Перебуваючи у розшуку, в березні 2019 року Кінгісепп підірвався на вибуховому пристрої під час святкування свого дня народження на орендованій квартирі в Києві. Рани виявились смертельними.

28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд засудив Голуба до довічного позбавлення волі. Він не розповів слідчим про обставини злочину, і де шукати тіло Тараса Познякова.

У 2021 році апеляційний суд залишив вирок без змін, а 7 грудня Верховний суд остаточно поставив крапку у цій справі.