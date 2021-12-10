В Україні почала діяти заборона на пластикові пакети. Як це має працювати

16 хвилин(и) тому

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З 10 грудня у дію вступає закон, який обмежує використання пластикових пакетів. Вони зникатимуть поступово і тепер покупцям за них треба буде платити.

Уряд встановлюватиме мінімальну ціну на пакети, щоб стимулювати відмовлятись від їх купівлі.

Проте кабмін не затвердив потрібні підзаконні акти, а тому чітко спрогнозувати дію обмежень наразі складно.

Якщо пояснювати просто, то спочатку починає діяти заборона безоплатного поширення пакетів. Майже всіх - маєчки, великі пакети, з ручками чи без.

Виняток - лише пакети для риби, м'яса, молочки чи крупи, де це первинна упаковка, а також біорозкладні пакети.

Тільки за гроші

На першому етапі з 10 грудня заборона перш за все стосуватиметься безоплатного поширення в закладах торгівлі лише тонких і надтонких пакетів.

Це - зі стінками завтовшки понад 50 мікрометрів. Такі пакети витримують вагу понад 7 кілограмів, і туди зазвичай українці складають свої товари після покупки.

Цього не можна буде робити у супермаркетах, аптеках, ресторанах, закладах надання послуг тощо. Багато супермаркетів вже давно почали заміняти їх на багаторазові торби.

Заборона на безоплатне поширення стосуватиметься і тонких пакетів товщиною стінки від 15 до 50 мікрометрів - в них можна було накласти кілька кілограмів продукції.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Такі тонкі пакети зі стінками 15-50 мікрометрів теж мають стати платними

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До 10 грудня уряд мав ухвалити постанову, щоб встановити мінімальні ціни на ці пакети. Проте цього так і не зробив.

Напередодні Європейська бізнесова асоціація висловила занепокоєння щодо такої невизначеності для бізнесу.

В уряді пояснили ВВС News Україна, що відсутність постанови уряду про мінімальні ціни не перешкоджає обмеженню.

"Якщо була б прийнята постанова, то пластикові пакети не могли б продаватися за ціну "менше ніж…". Якщо такої рамки не встановили, вони все одно повинні продаватися, навіть якщо це буде копійка", - пояснили співрозмовники.

Але від завтра безкоштовні поліетиленові пакети як засіб пакування точно не зникнуть.

У магазинах можна буде користуватись надтонкими пакетами із товщиною стінок до 15 мікрометрів, куди люди зазвичай набирають овочі, фрукти чи крупи.

Закон також дозволяє безкоштовно користуватись біорозкладними та екологічними пакетами, зробленими з картопляного чи кукурудзяного крохмалю.

Ціль таких нових правил - покращити екологічну ситуацію і наблизити Україну до європейських стандартів. На порушників, тобто бізнес, чекають штрафи від 1,7 до 3,4 тисячі гривень, які збільшуватимуться.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, У доступі залишаться пакети для транспортування свіжої риби, м'яса, льоду та сипучих продуктів

Але це ще не все. Що заборонять далі?

З 10 березня 2022 року заборонять користуватись у торгівлі тонкими пакетами (зі стінками 15-50 мікрометрів), оксорозкладними (там є добавки для швидшого розпаду на мікропластик) та надтонкими.

Але їх можна буде купити для особистого використання.

Невідомо, скільки коштуватимуть пакети. Уряд ще має встановити ціни на такому рівні, щоб стимулювати не користуватись пакетами.

З березня 2022 року в торгівлі дозволять використовувати біорозкладні пакети. Такі за допомогою мікроорганізмів розкладаються на елементи природного походження.

Доступними залишаться і надтонкі (до 15 мікронів), але лише як виробнича упаковка і лише конкретного розміру (ширина до 22,5 см, глибина - до 34,5 см, довжина - до 45 см разом з ручками).

Ними користуватимуться як упаковкою для транспортування свіжої риби, м'яса, льоду, круп та інших сипучих продуктів. Це первинне пакування цих продуктів.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Ціль нових правил - покращити екологічну ситуацію в Україні

З 1 січня 2023 року в Україні дозволять лише біорозкладні пакети. Усі інші пластикові пакети заборонять.

Як будуть карати?

Якщо з 10 грудня держпродспоживслужба зафіксує в закладах торгівлі безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, то бізнес заплатить штраф від 1,7 до 3,4 тисячі гривень.

За повторне порушення (якщо спіймають протягом трьох років після першого) - до 8,5 тисяч гривень.

А з 10 березня 2022 року штрафи суттєво виростуть.

Якщо заклади поширюватимуть, платно чи безплатно, тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети, то ці заклади будуть оштрафовані на суму від 8,5 до 17 тисяч гривень.

А при повторному порушенні (теж протягом трьох років) - від 17 до 34 тисяч гривень.

Держпродспоживслужба слідкуватиме за дотриманням "антипластикового закону", влаштовуючи планові чи позапланові перевірки магазинів, кафе, ресторанів та ринків.