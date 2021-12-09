Байден поговорив із Зеленським. Перші підсумки

53 хвилин(и) тому

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Відбулась півторагодинна розмова президентів США та України.

"Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", - повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання", - йдеться у повдіомленні Офісу президента за результатами розмови.

Президент США запевнив президента України у підтримці, підтвердив надання допомоги у посиленні обороноздатності та готовність запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку вторгнення.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу".

"Президент Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде прийнято рішення щодо ескалації навколо українських кордонів аж до вторгнення на територію України, - повідомив пан Єрмак. - Сполучені Штати, і президент Байден сказав дуже чітко, разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке трапиться".

Крім того, за словами керівника ОП, президент Байден запевнив, що США нададуть усю необхідну допомогу Україні, щоб та могла "дати будь-яку відсіч у будь-який час".

Президенти також домовилися, що будь-які рішення, що стосуються України, не можуть ухвалюватися без її участі.

Як твердить Андрій Єрмак, Київ отримав сигнал, що Вашингтон готовий стати "активним учасником мирного процесу".

НАТО і Північний потік

Автор фото, https://twitter.com/ZelenskyyUa

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Андрій Єрмак розповів, що серед питань, які обговорювали президенти, була і тема курсу України на членство у НАТО.

"Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу в НАТО - це лише рішення українського народу, це суверенна незалежна держава, і що він це питання навіть не готовий був обговорювати. Це залежить від України та від членів НАТО", - заявив Єрмак.

Загалом, як твердить Андрій Єрмак, під час розмови "не йшлося про компроміси, які шкодять інтересам нашої держави".

Серед інших тем, за його словами, Зеленський порушував питання й "Північного потоку-2".

При цьому, як повдіомляє Офіс президента, "Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік - 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії".

Президенти також обговорили "конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України".

Загалом, як повідомив голова президентського офісу, розмова президентів була "дуже тепла, дуже відверта", а наприкінці Байден сказав такі слова: "Я впевнений, що у вас, пане президенте, є можливості, і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив у країні. Тому що я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю, я її дуже поважаю, і я дуже вірю в її успіх".

Розмова Байден-Путін

7 грудня президенти США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України.

Розмова відбувалася по захищеному каналу відеозв'язку двох лідерів, який використали вперше, і тривала приблизно дві години.

За підсумками розмови у Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку російської агресії. Згодом радник Байдена з безпекових питань Джейк Салліван уточнив, що США готові зробити "речі, які ми не зробили у 2014 році".

Водночас у Кремлі зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Після розмови з російським президентом Джо Байден обговорив її результати розмови з лідерами Британії, Франції, Німеччини та Італії.

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А Володимир Путін, відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи збирається Росія напасти на Україну, заявив таке:

"Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - заявив російський президент, назвавши саме питання провокаційним.

Він також повторив свою традиційну тезу про небезпеку зближення України із НАТО:

"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.

Натомість президент Байден, коментуючи питання про допомогу Україні, заявив, що США не розглядують розміщення американських військ в Україні у випадку вторгнення Росії.

"Ідеї, що США збираються в односторонньому порядку застосувати силу, щоб протистояти вторгненню Росії в Україну, зараз немає", - заявив президент США.

За словами Байдена, моральні та юридичні зобов'язання США перед союзниками по НАТО в регіоні не поширюються на Україну, яка не є членом цієї організації.

Водночас американський президент попередив про суворі наслідки, якщо Росія піде на вторгнення.

Загроза вторгнення

Наприкінці жовтня поважні західні ЗМІ почали писати про загрозу російського вторгнення до України через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Перші кілька тижнів, поки тема можливої ​​війни жила лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком.

Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й державний секретар США Ентоні Блінкен, позиція України змінилася.

Низка українських силовиків побувала з візитами у Вашингтоні, після чого керівництво України почало говорити про те, що воно також стурбоване можливими агресивними планами Кремля.

Міністр оборони України Олексій Резніков у виступі у Верховній Раді 3 грудня повідомив, що Росія сконцентрувала на кордонах України та в окупованому Криму понад 94 тисячі військових і може бути готовою до початку агресії наприкінці січня 2022 року.

Водночас начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що західні ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення до України, а скупчення російський військ на кордоні навав "буденною практикою":

"Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою".