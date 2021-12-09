Водія вантажівки, якого звинувачують у загибелі 13 людей, відправили за грати

1 година тому

Автор фото, Національна поліція

Чернігівський суд вирішив, що водія вантажівки, причетного до ДТП з маршруткою, в якому загинули 13 людей, відправлять під варту на 2 місяці.

"Сьогодні суд на два місяці заарештував водія вантажівки, який підозрюється у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей", - повідомили у поліції Чернігівської області.

Сам водій заявив на суді, що не вважає себе винним в аварії, повідомило "Суспільне".

За його словами, вантажівка почала гальмувати, після чого він нічого не пам'ятає.

Проте, за версією поліції, він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

44-річний чоловік народився у Чернігівській області. Покарання за статтею, якою йому інкримінують, передбачає до 10 років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

7 грудня на Чернігівщині маршрутний мікроавтобус зіткнувся із фурою, в результаті загинуло 13 людей і семеро дістали поранення.

Одинадцятеро людей загинули на місці, ще двоє згодом померли у лікарнях.

Маршрутка їхала з Борзни в бік Чернігова. Вантажівка, навпаки, їхала з Чернігова. Тож зіткнення могло бути лобове.

Автор фото, ДСНС

Від удару людей з автобуса частково викинуло на дорогу, це здебільшого загиблі. Інших заблокувало сидіннями в салоні. Рятувальники змушені були деблокувати їх спеціальним інструментом. Водій маршрутки загинув.

Обласна влада також повідомила, що усі поранені перебувають у важкому стані, тож кількість загиблих може зрости.

Серед них є один підліток 16 років.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пообіцяв внести до парламенту законопроєкти, які запобігатимуть таким аваріям. А уряд створив спеціальну комісію із розслідування аварії на Чернігівщині.

На території області того дня спостерігалось погіршення погоди - ожеледиця, замерзання дощу і мокрого снігу на поверхні землі, погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

ДТП під Житомиром

Попередня настільки кривава ДТП за участі маршрутки та вантажівки сталась 20 липня 2018 року у Житомирській області. Тоді загинули одразу 10 людей, а ще 10 ушпиталили.

Водій автобуса їхав у напрямку Житомира і врізався у вантажівку DAF із напівпричепом.

Тоді влада пообіцяла здолати проблему маршруток на пасажирських міжміських перевезеннях, які не відповідають стандартам безпеки.