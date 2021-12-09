США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького. За що
Міністерство фінансів США повідомило, що запроваджує санкції проти Андрія Портнова, колишнього очільника адміністрації президента Януковича. А Держсекретар США Блінкен назвав у санкційному списку й голову конституційного суду України Олександра Тупицького.
В оприлюдненому санкційному списку, складеному Мінфіном США до дня боротьби з корупцією, Андрій Портнов.
Але у повідомленні Держдепу також вказаний пан Тупицький.
Загалом, як йдеться у повідомленні фінансового відомства Сполучених Штатів, у списку - "корумповані особи та мережі із Центральної Америки, Європи та Африки".
Згідно із повідомленням, оприлюдненим на сайті Мінфіну США, Андрій Портнов відзначився тим, що "розвинув широкі зв'язки в українській системі правосуддя та правоохоронних органах через хабарі".
Американське відомство нагадує, що Портнов був відомий як людина, яка могла "вирішувати" питання в судах, нівелюючи прогрес у судовій реформі.
А до середини 2019 року завдяки його діяльності разом із іншим українським "високопосадовцем" призвела до "формування найвищих інституцій у сфері правосуддя та впливу на конституційний суд України". Крім того, вважають у мінфіні США, Андрій Портнов був причетний і до спроби впливу на генеральну прокуратуру.
За повідомленням, до самого Андрій Портнова, а також до його фонду будуть застосовані санкції відповідно до так званого "Акту Магнітського" - закону E.O. 13818 (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції).
Це передбачає заборону на в'їзд до США у вигляді відмови в наданні візи, та блокування всіх фінансових активів особи в банках США, включно із тими, де підсанкційні особи мають 50 чи більше відсотків.
Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році колишній перший заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов повернувся в Україну.
Тупицький і КС
Крім того, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, в контексті боротьби із корупцією та Акту Магнітського його відомство визначило також і Олександра Тупицького, "колишнього голову конституційного суду України, за значні корупційні дії включно із отриманням грошового хабаря під час перебування на посаді в судовій системі".
Як заявив пан Блінкен, санкції будуть застосовані і щодо дружини Олександра Тупицького Ольги.
Американське посольство у Києві також повідомило про санкції проти ексголови Конституційного суду.
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Кінець подкаст
Президент Зеленський у березні 2021 року звільнив Тупицького з посади голови КС через звинувачення у корупційних діях, які той заперечував.
У липні 2021 року верховний суд задовольнив позов Олександра Тупицького до президента Зеленського і визнав протиправним указ, яким він звільнив пана Тупицького з посади судді і голови конституційного суду.
Запровадження санкцій проти українських високопосадовців анонсувала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
"Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті", - заявила представниця США.