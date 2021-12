США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького. За що

29 хвилин(и) тому

За повідомленням, до самого Андрій Портнова, а також до його фонду будуть застосовані санкції відповідно до так званого "Акту Магнітського" - закону E.O. 13818 (Executive Order 13818-Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption - Про блокування активів, що належать особам, причетним до порушення прав людини та корупції).