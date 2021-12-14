Як росіяни стають політичними емігрантами та "іноагентами"

28 хвилин(и) тому

З Росії за минулий рік виїхало багато правозахисників, журналістів, активістів. Вони стали політичними емігрантами через тиск російської влади та загрозу відкриття кримінальних справ.

В Росії зараз діють закони, які вимагають "маркувати" увесь контент, що створений так званими "іноземними агентами".

До таких почали відносити навіть людей, які виїхали з країни не з політичних мотивів.

Шляхи російських політичних емігрантів різні. Є й такі, що опинилися в Україні.

Пропонуємо три історії про людей, які зараз живуть в інших країнах.