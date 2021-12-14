Як росіяни стають політичними емігрантами та "іноагентами"
З Росії за минулий рік виїхало багато правозахисників, журналістів, активістів. Вони стали політичними емігрантами через тиск російської влади та загрозу відкриття кримінальних справ.
В Росії зараз діють закони, які вимагають "маркувати" увесь контент, що створений так званими "іноземними агентами".
До таких почали відносити навіть людей, які виїхали з країни не з політичних мотивів.
Шляхи російських політичних емігрантів різні. Є й такі, що опинилися в Україні.
Пропонуємо три історії про людей, які зараз живуть в інших країнах.
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