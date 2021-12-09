Розмова Байдена і Зеленського, санкції США і вакцини проти Омікрону. Теленовини ВВС

У випуску 9 грудня:

  • Понад дві доби в очікуванні. Чому затягується телефонна розмова Байдена і Зеленського, і що прагнуть почути від президента США в Києві. Аналізує наш кореспондент.
  • Хто і чому потрапив під санкції США в Україні - і чи випадковий час оголошення.
  • Дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні - список країн росте.
  • Перші гарні новини про дієвість вакцин від нового штаму - що відомо?

#Омікрон #СанкціїСША #РозмоваБайденаіЗеленського

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