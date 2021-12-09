Розмова Байдена і Зеленського, санкції США і вакцини проти Омікрону. Теленовини ВВС
У випуску 9 грудня:
- Понад дві доби в очікуванні. Чому затягується телефонна розмова Байдена і Зеленського, і що прагнуть почути від президента США в Києві. Аналізує наш кореспондент.
- Хто і чому потрапив під санкції США в Україні - і чи випадковий час оголошення.
- Дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні - список країн росте.
- Перші гарні новини про дієвість вакцин від нового штаму - що відомо?
#Омікрон #СанкціїСША #РозмоваБайденаіЗеленського
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