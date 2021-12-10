"Беззбройний Донбас" і "загроза війни" з Росією на морі. Що вночі відбулось у Керченській протоці

7 хвилин(и) тому

Автор фото, WIKIMEDIA Підпис до фото, Корабель управління "Донбас" будували як плавучу майстерню

Поки президент США Джо Байден говорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, у Керченській протоці склалася напружена ситуація довкола українського корабля "Донбас".

ФСБ Росії заявила, що український військовий корабель наблизився до Керченської протоки, створивши "загрозу безпеці мореплавання".

Щойно розмова двох президентів завершилася, ФСБ повідомила, що корабель "Донбас" ліг на зворотний курс.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав повідомлення про провокацію біля Керченської протоки російським інформаційним вкидом, адже "Донбас" не має зброї.

Що сталося?

Повідомлення ФСБ Росії про те, що корабель "Донбас", що належить ВМС України, наближається до Керченської протоки і не відповідає на запити, з'явилося через два дні після переговорів Володимира Путіна та Джо Байдена та практично одночасно з дзвінком Байдена президентові України Зеленському.

За версією ФСБ, корабель управління "Донбас" вранці 9 грудня залишив порт Маріуполя і вирушив у напрямку Керченської протоки.

Як повідомили у російській спецслужбі, о 13:45 корабель берегової охорони ФСБ попередив українських моряків про необхідність дотримуватися російського законодавства, подаючи заявку на проходження через протоку. На це була відповідь, що проходити через Керченську протоку "Донбас" не планує.

Коли українське судно перебувало на відстані 18 морських миль (33,3 кілометра) від Керченської протоки та, за версією ФСБ Росії, перестало відповідати на запити та вимоги змінити курс, російська спецслужба випустила свій пресреліз.

Ця новина на фоні численних публікацій у західних ЗМІ про можливе вторгнення Росії до України не могла не викликати ажіотажу у ЗМІ та соціальних мережах.

Так, головний редактор російської державної медіакомпанії Russia Today Маргарита Сімоньян прокоментувала те, що відбувається: "Почалося, чи що? Матінко, не підведи". А телеведучий Володимир Соловйов розпочав позаплановий стрим, на якому обговорював із гостями можливі сценарії збройного конфлікту Росії з Україною.

Після того, як стало відомо, що "Донбас" ліг на зворотний курс, Симоньян написала "Розходимось", супроводивши напис сумним смайлом.

Що з Кречнською протокою?

Ситуація могла нагадати події 2018 року, коли російські прикордонники захопили у Керченській протоці три кораблі ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" та 24 членів їх екіпажів, пославшись на те, що ці кораблі нібито вторглися у води Росії.

Автор фото, AFP

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При цьому на той момент ще діяв Договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Росією та Україною, підписаний у 1997 році Борисом Єльциним та Леонідом Кравчуком. Цей документ проголошував вільне право українських моряків заходити у цю акваторію.

Дія того "великого договору про дружбу", як його називали у ЗМІ, закінчилася лише у квітні 2019 року, але досі на сайті Кремля можна знайти "Договір між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", підписаний 2003 року.

У статті 2 цього документа сказано: "Торгові судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором Російської Федерації або України, що експлуатуються з некомерційною метою, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства".

Дію цього договору ніхто не припиняв.

Через буквально десять хвилин після закінчення телефонної розмови Байдена із Зеленським ФСБ Росії випустила новий пресреліз: "Корабель управління "Донбас" ліг на зворотний від Керченської протоки курс, на запити не реагує".

"Дії екіпажу українського корабля розцінюються як провокаційні та створюють загрозу безпеці мореплавання", - заявили у ФСБ.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав повідомлення про провокацію біля Керченської протоки російським інформаційним вкидом.

"Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна - судна без зброї, тоді як кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані двох кілометрів від Маріуполя та Бердянська, - заявив український міністр. - Російські кораблі озброєні гарматами [калібра] 30 мм.