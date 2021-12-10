"Дуже тепла розмова". Що Вашингтон розповів про дзвінок Байдена Зеленському

22 хвилин(и) тому

Автор фото, офіс президента

У Білому домі заявили, що між президентами США та України відбулась дуже тепла розмова, метою якої було розповісти українському президенту про результати переговорів лідерів США та Росії.

Про це представник Білого дому заявив на брифінгу журналістам у Вашингтоні.

У розмові, що тривала близько 90 хвилин, президент Джо Байден чітко заявив про постійну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України, заявили у Вашингтоні.

"Я знаю, що в пресі було багато галасу щодо того, були поступки чи ні. Дуже ясно, що не було. Я думаю, що президент Байден чітко дав зрозуміти, що він дотримується наших принципів. Він чітко пояснив, що одна нація не може змусити іншу націю змінити свій кордон, одна нація не може сказати іншій змінити свою політику, і нації не можуть говорити іншим, з ким працювати", - заявив представник Білого дому.

За його словами, у разі вторгнення Росії, відповіддю США та європейських союзників будуть сильні економічні заходи, додаткова оборонна техніка Україні та зміцнення НАТО на східному фланзі, заявили у Вашингтоні.

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"Байден також пояснив (Зеленському - Ред.), що сказав президенту Путіну, що є інший варіант з точки зору деескалації та дипломатії. Президент підкреслив постійну підтримку США Нормандського формату та постійні зусилля щодо імплементації Мінських угод", - заявили у Білому домі.

Чому так довго чекали на дзвінок?

Журналісти запитали представника Білого дому, чому Байден подзвонив Зеленському аж через два дні після розмови з Путіним, коли очевидно, це ситуація безпосередньо стосується України?

На це отримали відповідь, що Джо Байден має багато інших справ, включаючи внутрішні питання, внутрішні подорожі.

За словами чиновника, це була ціла послідовність дзвінків і розмов з усіма партнерами.

"Президент Байден дуже чітко сказав Зеленському: якщо про Україну йдеться на порядку денному, то Україна за столом (Переговорів - Ред.)", - заявили у Вашингтоні.

Після розмови з Зеленським Байден зателефонував лідерам країн Східної Європи, які входять до НАТО.

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"Лідери обговорили нарощування військової могутності Росії вздовж кордону з Україною та необхідність єдиної, готової та рішучої позиції НАТО для колективної оборони союзників", - йдеться у повідомленні.

Після розмови в офісі президента України заявили, що Київ отримав сигнал, що Вашингтон готовий стати "активним учасником мирного процесу".

Крім того, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, президент Байден запевнив, що США нададуть усю необхідну допомогу Україні, щоб та могла "дати будь-яку відсіч у будь-який час".

Розмова Байден-Путін

7 грудня президенти США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін провели відеозустріч, під час якої обговорили ситуацію навколо України.

Розмова відбувалася по захищеному каналу відеозв'язку двох лідерів, який використали вперше, і тривала приблизно дві години.

За підсумками розмови у Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку російської агресії.

Згодом радник Байдена з безпекових питань Джейк Салліван уточнив, що США готові зробити "речі, які ми не зробили у 2014 році".

Водночас у Кремлі зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

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А Володимир Путін, відповідаючи на пряме запитання журналіста, чи збирається Росія напасти на Україну, заявив таке:

"Росія здійснює миролюбну зовнішню політику, але має право гарантувати свою безпеку в середньостроковій та віддаленій перспективі", - заявив російський президент, назвавши саме питання провокаційним.

Він також повторив свою традиційну тезу про небезпеку зближення України із НАТО:

"Нас не може не непокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим безумовно наступить розміщення військових контингентів, баз і загрозливої для нас зброї", - сказав Путін.

Байден та Путін розповіли, що домовились про певний формат співпраці щодо безпекової ситуації в Європі й навіть може запрацювати у цьому напрямку певна група.

Президент Байден, коментуючи питання про допомогу Україні, заявив, що США не розглядують розміщення американських військ в Україні у випадку вторгнення Росії.

Водночас американський президент попередив про суворі наслідки, якщо Росія піде на вторгнення.

Загроза вторгнення

Наприкінці жовтня поважні західні ЗМІ почали писати про загрозу російського вторгнення до України через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Перші кілька тижнів, поки тема можливої ​​війни жила лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком.

Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й державний секретар США Ентоні Блінкен, позиція України змінилася.

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Низка українських силовиків побувала з візитами у Вашингтоні, після чого керівництво України почало говорити про те, що воно також стурбоване можливими агресивними планами Кремля.

Міністр оборони України Олексій Резніков у виступі у Верховній Раді 3 грудня повідомив, що Росія сконцентрувала на кордонах України та в окупованому Криму понад 94 тисячі військових і може бути готовою до початку агресії наприкінці січня 2022 року.

Водночас начальник генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що західні ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення до України, а скупчення російських військ на кордоні назвав "буденною практикою":

"Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно сповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою".