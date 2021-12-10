Путін порівняв ситуацію на Донбасі з "геноцидом". Чому він це зробив

20 хвилин(и) тому

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація на Донбасі нагадує йому геноцид.

Про це президент РФ заявив 9 грудня у Москві під час засіданні ради з прав людини, повідомляє російська агенція "Ріа Новини".

Так російський президент відреагував на прохання ввести до російського законодавства такі поняття, як "геноцид" та "заклики до геноциду".

"Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали. Але тут треба діяти дуже акуратно, щоб не девальвувати ці поняття. Але вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються".

ВВС News Україна звернулась за реакцією на заяву Путіна до МЗС України.

Не надавати великого значення

На думку спостерігачів, така заява, озвучена через два дні після розмови Путіна з американським президентом Джо Байденом, може свідчити про посилення його риторики щодо України.

У Білому домі вже закликали не надавати цим словам великого значення.

"Росіяни, як відомо, люблять посилювати свою риторику, вони також відомі тим, якими способами вони проводять дезінформацію по всьому світу, - сказала представник Білого дому Джен Псакі. - Думаю, нам слід сприймати їхні спроби спілкуватися зі своєю громадськістю з часткою скептицизму".

Автор фото, White House

Вона також повторила, що США попередили Росію про значні та тяжкі наслідки у разі нападу на Україну, і що рішення зараз залишається за Москвою.

За оцінками, біля кордонів України скупчилися понад 90 тисяч російських військових.

Світові політики і ЗМІ вже кілька місяців обговорюють вірогідність нападу Росії на Україну.

З 2014 року, коли проросійські бойовики захопили частину Донбасу, там загинули 14 000 людей.

Що таке геноцид?

Термін "геноцид" у 1944 році запровадив Рафаель Лемкін, американський юрист, якого називають "батьком Конвенції ООН про геноцид".

У 1948 році ООН прийняла Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Лемкін визначив "геноцид" як "координоване планування різних дій спрямованих на знищення основоположних основ життя національних груп, з метою повного винищення самих цих груп".

Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Геноцидом називають винищення народності тутсі у Руанді у 1994 році. Різанину у Сребрениці у 1995 році, де вбили тисячі боснійських мусульман.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До трагедії у Сребрениці, якою лякає Путін Донбас, опосередковано має стосунок і сама Росія, і Україна, військові якої в 1995 році якраз і не допустили геноциду поруч із Сребреницею

Сам Путін вже навіть якось лякав "повторенням Сребрениці" у разі передачі Україні кордону між невизнаними республіками на Донбасі і Росією.

"Українська сторона весь час ставить питання: "дайте нам можливість закрити кордон військами". Ну, я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде, ось і все...", - заявляв Путін.

Він тоді пригрозив мешканцям Донбасу "націоналістами", яких нібито не стримає навіть Володимир Зеленський.

Володимир Путін нещодавно критикував ситуацію в Україні щодо прав людей і російськомовних. Так він влітку коментував український законопроєкт про корінні народи.

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Це "нагадало" російському лідеру "теорію і практику нацистської Німеччини", а його реалізацію він назвав потужним ударом по російському народу загалом.

"Це призведе до того, що сотні тисяч, а можливо, навіть мільйони будуть змушені або виїхати, не воліючи бути людьми другого сорту, або почнуть себе переписувати якось по-іншому", - заявив Володимир Путін.

Попри побоювання Путіна Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи.

Вимушений виїзд з України сотень тисяч росіян після ухвалення цього закону не спостерігалося.