Мовний блог: "семеро дівчат" - це правильно?

Олександр Скопненко

Заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства ім. О. Потебні

40 хвилин(и) тому

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Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко відповідає на запитання читачів. Надсилайте їх на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk.

Харитон Залізай пише: "Поясніть, будь ласка, чому не можна писати троє дівчат (лише три дівчини), а троє хлопців — можна. Причому написання семеро дівчат трапляється навіть у посібниках для абітурієнтів".

Збірні числівники (наприклад, двоє, троє, четверо) функціонують лише в розмовному, художньому, публіцистичному й релігійному стилях. У наукових та офіційних текстах їх не використовують.

Здавна в підручниках був закріплений припис, що збірні числівники не можна поєднувати з іменниками жіночого роду на позначення істот, а також із назвами абстрактних понять.

Проте в розмовній мові сполучення двоє дочок, троє жінок, десятеро спортсменок - не таке вже й рідкісне явище.

Проте таке поєднання завжди було властиве розмовній мові. Зараз воно поступово "набуває прав" у літературній мові.

"Застереження про неможливість поєднання аналізованих числівників з іменниками жіночого роду на позначення осіб не можна вважати абсолютним, тому що відповідні сполуки фіксуються в мовній практиці", - пишуть А. Грищенко та Л. Мацько в колективному підручнику "Сучасна українська літературна мова" (1997).

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Іншими словами, мовна практика починає розхитувати літературну норму.

Це гаряча, ще не закам'яніла тенденція. Можна припустити, що згодом такі конструкції взагалі не викликатимуть будь-яких застережень і набудуть "прав громадянства" в літературній мові.

Юрій з Рівного поставив кілька питань. Перше - як перекласти українською мовою російську фразу Здравствуй, коли не шутишь!

Наведений приклад - це фрагмент своєрідної комунікативної гри, що властива російській мовній культурі. На привітання Здравствуй! у неформальному спілкуванні іноді можна почути Здорово (Здравствуй), если (коли, коль) не шутишь! Така фраза передає іронію, обережність і вичікування, адже той, хто відповідає, сумнівається, що привітання щирі.

Наприклад, у романі "Брати Карамазови" Ф. Достоєвського читаємо:

— <…> Эй! здравствуй, мужик!

Дюжий мужик, медленно проходивший мимо и уже, должно быть, выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

— Ну, здравствуй, коли не шутишь, — неторопливо проговорил он в ответ.

В українській мовній культурі такого немає. Копіювати російську фразу не варто, це буде бездумне калькування. Не всі фрази в одній мові доречно буквально перекладати засобами іншої.

Ситуацію з тексту Ф. Достоєвського українською можна відтворити так: —Агов! Здоров, дядьку! — Ну, здоров і ти, — неквапом і вичікувально (неквапливо й вичікуючи) промовив він у відповідь. Або: — Агов! Здоров, дядьку! — Ну, здоров (і ти), коли не смієшся (не жартуєш, ти серйозно)!

Ще одне питання від Юрія:коли вийде новий орфографічний словник української мови?

На жаль, такою інформацією ми не володіємо.

Можемо тільки пожуритися разом читачем, що брак орфографічного словника негативно впливає на стан закріплення в щоденному вжитку правописних норм, зафіксованих в "Українському правописі" (2019).

Чи будуть нові томи Словника української мови у 20 томах виходити згідно з новою редакцією "Українського правопису"?

Згідно з постановою уряду (№ 437 від 22 травня 2019 р.) у справочинстві, видавничій справі, інших сферах суспільного життя всі мають використовувати редакцію "Українського правопису" 2019 р.

Тому наступні томи відомого академічного Словника української мови у 20 томах повинні орієнтуватися на чинний правопис.

Проте, певна річ, раніше випущені у світ тексти відбиватимуть попередні правописні правила. Навіть онлайнову версію словника миттєво змінити неможливо, на все потрібен час.