Чому Ляшко покарав медиків Закарпаття, які робили анонімне щеплення. Усі деталі скандалу

1 година тому

Автор фото, Уніан

Міністерство охорони здоров'я виключило клініку в Закарпатті, де працював анонімний пункт щеплення, зі списків закладів, які можуть вакцинувати від коронавірусу. Тепер туди заборонено передавати вакцину, закуплену за кошти держави, заявив міністр Віктор Ляшко.

Йдеться про клініку Prevention у місті Ужгород, яка розташована за адресою вулиця Східна 4/1. Там майже місяць працював анонімний пункт щеплень, куди з'їжджались українці не лише із Закарпаття, що є аутсайдером за темпами вакцинації в Україні, а й люди з інших регіонів.

Там вакцинували людей з підробленими сертифікатами та тих, хто боявся визнавати свою вакцинацію через можливе переслідування.

Покарання як вдячність?

"Наш міністр і міністерство не знайшло кращої вдячності за пророблену роботу, ніж викинути нас зі списку закладів, які проводять щеплення! - емоційно відреагував на це головний лікар клініки Віктор Петров. - Причиною цьому, на мою думку, стало те, що ми підняли на поверхню шалену проблему фальсифікацій та проблему нещеплених громадян, які мають підробні сертифікати!"

За словами Петрова, результати клініки були "чудовими". У пункт анонімних щеплень звернулось 1429 людей, які раніше мали або підробний сертифікат, або соромились і боялись щеплюватись через релігійні чи інші причини. Всі ці люди, за словами Петрова, отримали реальне щеплення, з дотриманням всіх алгоритмів.

Однак міністр Віктор Ляшко вважає інакше.

"На жаль, є заклади охорони здоров'я, працівники яких не читають алгоритми міністерства, і не чують попереджень. Тобто ці заклади свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані", - сказав він під час брифінгу, заявивши про виключення клініки зі списку місць, де можна отримати щеплення від ковіду.

Відтепер туди заборонено передавати вакцину, куплену держкоштом, чи доставлену в рамках глобальної ініціативи Covax.

Автор фото, Віктор Петров Підпис до фото, Головний лікар Віктор Петров вважає рішення міністерства "ляпасом" собі та колективу

Додатково, пообіцяв міністр, заклад ретельно проінспектує ліцензійна комісія МОЗ. І перевірки почались вже 9 грудня.

Головний лікар Віктор Петров вважає рішення міністерства "ляпасом" собі та колективу. "На війні, а у нас війна з Covid-19, так не роблять!"- сказав Петров.

Чоловік звинуватив міністра в некомпетентності, упередженому ставленні та зловживанні владою і заявив, що готовий до публічних дебатів з "цим чиновників із переляканими очима".

Тим часом попри рішення Києва клініка і далі працює. Про це BBC News Україна сказав головний ініціатор анонімної вакцинації на Закарпатті, депутат облради від "Слуги народу" Федір Шандор.

На уточнювальне питання, чи і далі вони вакцинують людей, він сказав "так".

Як взагалі з'явилась ідея анонімного щеплення?

Закарпаття - аутсайдер за темпами вакцинації у регіонах. У листопаді під час соціологічного дослідження виявили, що близько 4 000 ковід-сертифікатів на Закарпатті були підробленими.

Однак 30% з тих, хто придбав фейкову довідку, зазначили, що зараз готові були б вакцинуватися. Так з'явилась ініціатива створити в Ужгороді анонімний пункт щеплення у клініці Prevention.

Новину про це відразу негативно сприйняли в МОЗ, адже там розробляють свою схему ковід амністії, яка не передбачає анонімності.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Переважна більшість охочих вакцинуватись мали раніше фейкову паперову довідку про щеплення

Міністр Ляшко від початку погрожував ініціаторам щеплень, а ті запрошували його подивитись на все власними очима і "на келих вина".

Анонімний кабінет працював цілодобово. Там щеплювали вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca і CoronaVaс.

Для отримання щеплення необхідно було заповнити інформовану згоду. Просили вказати тільки реальну дату народження та ім'я-прізвище, або і взагалі псевдонім.

Переважна більшість охочих вакцинуватись мали раніше фейкову паперову довідку про щеплення. До електронної бази їх не вносили, коли продавали підробний сертифікат.

В Україні продають дешевші підроблені сертифікати, без внесення у базу та "Дію", та дорожчі - з можливістю отримати довідку в додатку.

Лікар Петров виділяє три основні чинники, які спонукали людей щепитися за десятки чи навіть сотні кілометрів від дому:

релігійні утиски в громадах (баптисти, адвентисти чи інші конфесії)

сімейні утиски (коли члени родини категорично проти вакцинації)

хибні переконання щодо вакцинації (коли людина змінила позицію стосовно щеплень, але вже встигла "придбати" сертифікат)

Людей змотивували смерть або тяжкий перебіг хвороби їхніх близьких.

За словами професора Федора Шандора, до анонімного пункту вакцинації з'їжджалися цілими автобусами.

"Він (міністр Ляшко - Ред.) не розуміючи складність релігійного складу та особливостей патріархальних сімей на Закарпатті, знищує шанси на захист десятки осіб!" - написав лікар Петров, коли МОЗ заборонило клініці щеплювати людей від ковіду.

Що натомість пропонує робити МОЗ?

Віктор Ляшко визнає, що люди з підробленими сертифікатами потрапили у складну ситуацію.

З одного боку, ризикують підхопити ковід, а з іншого - не можуть себе захистити, бо придбавши підробку, позбавили себе права на щеплення, якщо їхні дані внесли в електронну базу.

Міністру також відомий не один випадок, коли люди з підробками приходили до медзакладів вакцинуватись, і лікарі вимушені були їм відмовити.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Віктор Ляшко визнає, що люди з підробленими сертифікатами потрапили у складну ситуацію

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Крім того, людям із підробними сертифікатами загрожує покарання - від штрафу до позбавлення волі.

"Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ, - сказав Ляшко. - Для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення".

Тобто якщо людина з фейковим сертифікатом хоче зробити реальне щеплення, вона має звернутись до сімейного лікаря чи в пункт вакцинації.

Лікарі будуть змушені викликати правоохоронців, а ті - відкрити кримінальне провадження на цю людину.

Вона потрапить до суду, даватиме показання, сприятиме слідству, і у результаті з неї знімуть кримінальну відповідальність.

Законопроєкт, який затвердить таку складну процедуру, наразі готується до другого читання.

Водночас коли саме людині з фейковим сертифікатом зроблять щеплення - у процесі слідства чи після суду - міністр не повідомляє.