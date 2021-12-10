"Гравці гратимуть". Чому через цю фразу американська співачка Тейлор Свіфт постане перед судом

Марк Севідж

BBC

1 година тому

Автор фото, Reuters

На американську співачку та кіноакторку Тейлор Свіфт чекає суд присяжних - її звинувачують у незаконному використанні фрагментів чужого тексту.

Претензії до Свіфт полягають у тому, що в її хіті 2014 року Shake It Off повторені слова з синглу Playas Gon' Play жіночої групи 3LW (3 Little Women, або "Три маленькі жінки"), який вийшов у 2001 році.

Обидва треки містять варіації фраз "players gonna play" ("гравці гратимуть") та "haters gonna hate" ("ненависники ненавидітимуть").

Спочатку окружний суддя Майкл Фіцджеральд відхилив позов, заявивши, що текст пісні надто банальний, щоб його захищало авторське право.

У своїй постанові він процитував 13 ще більш ранніх пісень, виконаних іншими групами, де використані такі ж слова.

"На початку 2000-х років попкультура була занадто сповнена образами гравців та ненависників, щоб вважати вислови "гравці гратимуть" чи "ненависники ненавидітимуть" більш креативними, ніж "бігуни бігатимуть", "барабанщики барабанитимуть" чи "плавці плаватимуть", - написав Фіцджеральд.

"Образ героя композиції, який діє відповідно до своєї сутності, зовсім не креативний, він - банальний. Таким чином, обговорювані тексти [...] надто короткі, неоригінальні та некреативні, щоб спиратися на захист відповідно до Закону про авторське право", - підсумував суддя.

Однак автори пісень Шон Холл і Натан Батлер оскаржили рішення окружного суду, і федеральний апеляційний суд його скасував. Справу повернули Фіцджеральду.

Свіфт почала вимагати, щоб судді винесли спрощене рішення - негайну постанову про те, що вона не порушувала авторських прав. Але їй відмовили.

"Попри те, що композиції помітно відрізняються, є і значні подібності у використанні слів, їхній послідовності та структурі", - пояснив суддя.

"Суд не впевнений, що розсудливі присяжні не побачать суттєвої подібності між ліричними формулюваннями, розташуванням слів чи поетичною структурою цих двох композицій", - додав він.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Претензії до Свіфт полягають у тому, що в її хіті Shake It Off повторені слова з іншого синглу

Адвокати Холла і Батлера вітають таке рішення. Вони заявили, що суд вчинив правильно. Редакція BBC звернулася за коментарем до представників Тейлор Свіфт.

Дату судового розгляду ще не оголосили.

Пісня "Playas Gon' Play" стала для гурту 3LW другорядним хітом. Пізніше Холл писав і продюсував пісні для Джастіна Бібера і Maroon 5, а Батлер працював з Backstreet Boys і Лютером Вандроссом.

"Shake It Off" - найуспішніший сингл у кар'єрі Тейлор Свіфт. Ця пісня була на першому місці в чартах США і зайняла друге у чартах Британії, поступившись хіту "All About That Bass" Меган Трейнор.

Тейлор Свіфт - американська співачка, авторка пісень та кіноакторка, яка розпочала свою кар'єру ще підлітком. Вона відома піснями про своє особисте життя.

У 2019 році співачка очолила топ-10 найбагатших музикантів за версією журналу Forbes.