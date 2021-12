"Гравці гратимуть". Чому через цю фразу американська співачка Тейлор Свіфт постане перед судом

1 година тому

Претензії до Свіфт полягають у тому, що в її хіті 2014 року Shake It Off повторені слова з синглу Playas Gon' Play жіночої групи 3LW (3 Little Women, або "Три маленькі жінки"), який вийшов у 2001 році.

Претензії до Свіфт полягають у тому, що в її хіті Shake It Off повторені слова з іншого синглу

"Shake It Off" - найуспішніший сингл у кар'єрі Тейлор Свіфт. Ця пісня була на першому місці в чартах США і зайняла друге у чартах Британії, поступившись хіту "All About That Bass" Меган Трейнор.