В'язниця, кохання крізь ґрати та політичні секрети: викривача Ассанжа можуть видати у США

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ассанж у суді у 2020 році

Двоє суддів Високого суду в Лондоні ухвалили, що Джуліана Ассанжа можуть екстрадувати до США. Це сталося після того, як Вашингтон надав Великій Британії гарантії безпеки утримання Ассанжа під вартою у США.

"Суд дозволяє Ассанжу оскаржити це рішення", - сказав один із суддів Тімоті Холройд.

Наречена Джуліана Ассанжа Стелла Моріс запевнила, що їхні юристи оскаржать рішення найближчим часом.

У своїй емоційній промові перед будівлею суду вона сказала: "Упродовж останніх 2,5 років Джуліан залишається під вартою у в'язниці Белмарш. По суті він перебуває в ув'язненні з 7 грудня 2010 року у різних формах, тобто 11 років. Скільки ще це може тривати?".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Стелла Моріс - партнерка Ассанжа

Якщо 50-річний Ассанж не знайде способу відтермінувати екстрадицію, він може опинитися у США вже за кілька тижнів.

У США Джуліана Ассанжа ще з 2012 року звинувачують у змові з метою отримання та розкриття інформації, що є державною таємницею.

Завдяки Ассанжу на сайті WikiLeaks у 2012 році опублікували тисячі секретних документів американського уряду. Серед них - дипломатичне листування та інформацію військового характеру.

З 2019 року Ассанж перебуває у британській в'язниці, його заарештували за порушення умов виходу під заставу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Прихильники Ассанжа підтримували його на акціях під судом у Лондоні

Упродовж 2012-2019 років засновник WikiLeaks жив у посольстві Еквадору в Лондоні. За цей час у нього народилися двоє дітей.

У посольстві він був під захистом, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де проти нього висунули звинувачення у сексуальному насильстві. Ці звинувачення він завжди заперечував. Зрештою шведську справу проти нього закрили.

У січні цього року суд у Лондоні відмовився екстрадувати Ассанжа до США, після чого американська влада оскаржила це рішення у Високому суді.

Тоді адвокати Ассанжа заявили, що їхній клієнт перебуває у стані, який може призвести до бажання вчинити самогубство. Влада США, за словами адвокатів, не надала жодних гарантій того, що умови, в яких будуть утримувати Ассанжа, можуть захистити його від цього.

Суд погодився з адвокатами Ассанжа.

Представник американської сторони Джеймс Льюїс заявив, що суддя піддався на маніпуляції Ассанжа, який розжалобив суд погрозами про самогубство.

Джеймс Льюїс також нагадав, що на слуханнях у жовтні він надав суду гарантії безпечного утримання Джуліана Ассанжа у в'язниці. Ось вони:

США зобов'язуються не відправляти Ассанжа до окремої камери для одного до або після суду, якщо він не вчинить жодних правопорушень.

Ассанж матиме можливість відбувати покарання в Австралії. Він зможе попросити про переведення до австралійської в'язниці, й США не будуть заперечувати.

Адміністрація в'язниці, де сидітиме Ассанж, забезпечить йому будь-яке рекомендоване медиками лікування.

Ассанжа не відправлять до в'язниці максимальної безпеки ADX Florence, де ув'язнених утримують у повній ізоляції один від одного.

Едвард Фіцджеральд, адвокат Ассанжа, сказав, що ці гарантії надали надто пізно, щоб їх можна було перевірити, тому суддя ухвалив абсолютно правильне рішення.

"Цілком розумно вважати видачу психічно хворої людини неможливою, тому що її екстрадиція може призвести до її смерті", - сказав Фіцджеральд на слуханнях у жовтні.

Він додав, що суд повинен мати можливість використати свої повноваження для захисту людей від екстрадиції до іноземної держави, де неможливо контролювати, що з ними зроблять.

Проте на засіданні від 10 грудня судді все ж таки вирішили, що США зможуть надати безпеку Ассанжу і не допустити його самогубства. Тобто є ймовірність, що Ассанжа все ж екстрадують.

У разі обвинувального вироку Джуліану Ассанжу у США, його сукупний термін ув'язнення може становити до 175 років. Але, як кажуть в уряді США, ймовірно йдеться про термін від чотирьох до шести років.

У чому США звинувачують Ассанжа?

"Справа Ассанжа" розпочалася у 2012 році, коли на сайті WikiLeaks опублікували тисячі секретних документів уряду США, зокрема дипломатичне листування та інформацію військового характеру.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Не треба екстрадувати Ассанжа. Журналістика це не злочин" - з таким плакатом в одній з акцій протесту брав участь і батько Ассанжа

США висунули проти Ассанжа, що перебував на той момент у Британії, 17 звинувачень у розголошенні державної таємниці й одне - у незаконному зламі комп'ютерних мереж.

Американські прокурори заявили, що своїми викриттями він поставив під загрозу життя агентів американської розвідки у низці країн, насамперед близькосхідних.

Автор фото, PRESS ASSOCIATION Підпис до фото, Ассанжу загрожує до 175 років тюрми у США

Влітку 2020 року мін'юст США розширив обвинувальний висновок проти Ассанжа. У документі з'явилася доказова база. Зокрема, американська влада розповіла про кілька конференцій, на яких Ассанж нібито намагався завербувати хакерів, які могли допомогти йому отримати секретну інформацію.

Крім того, Ассанжа звинувачують у тому, що він зв'язався з хакерськими угрупованнями та надав їм список цілей для зламу. У цьому списку були ЦРУ та АНБ, стверджує мін'юст США.