"Не будьмо сліпими". Західна розвідка попереджає про наслідки для Європи у разі нападу Росії на Україну

1 година тому

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Якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, конфлікт може перекинутися далі в Європу, застерігає високопоставлений представник західної розвідки.

"Давайте не будемо сліпими. Якщо Росія ініціює будь-який сценарій (проти України - Ред.), вона також ініціює дії проти членів НАТО", - цитує кореспондент ВВС з питань оборони Джонатан Біл представника розвідки, який поспілкувався з журналістами кількох видань на умовах анонімності.

"Було б безглуздо думати, що війна може обмежитися однією нацією", - додав співрозмовник.

Раніше цього тижня голова штабу оборони Великої Британії, адмірал сер Тоні Радакін також попередив, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наслідки будуть такими, "яких Європа ще не бачила з часів Другої світової війни".

За словами адмірала, нарощування сил Росії на кордоні з Україною викликає "глибоке занепокоєння".

Попри заяви США та їхніх союзників по НАТО про те, що будь-яке вторгнення Росії в Україну матиме "важкі економічні наслідки", військове нарощування Москви на кордоні триває.

Нинішню ситуацію на російсько-українському кордоні високопоставлений чиновник західної розвідки описав як радше "стабільну", ніж "драматичну".

За даними західної розвідки, Росія розмістила до 100 тисяч військовослужбовців неподалік від кордону з Україною, де також розташовані танки та артилерія.

Вашингтон припускає, що до кінця січня 2022 року кількість військовослужбовців може вирости до 175 тисяч.

За словами анонімного західного чиновника, який спеціалізується на питаннях оборони, якби Росія вирішила напасти зараз, то вона могла би це зробити.

Але чиновник вважає, що російським силам усе ще бракує деяких важливих елементів, таких як повне матеріально-технічне забезпечення, запаси боєприпасів, польові шпиталі та банки крові.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мар'їнка, Донецька область

Співробітник розвідки каже, що "тиск повільно зростає", а американські чиновники вказують на те, що у російських соцмережах побільшало дезінформації.

Як може виглядати війна?

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Якщо Росія вирішить вдертися в Україну, високопоставлений представник західної розвідки каже, що велика кількість людей стане переселенцями.

"У нас може з'явитись дуже велика кількість біженців, - сказав він. - Можна об'єктивно очікувати, що кількість смертей буде високою, так само як і руйнування в Україні".

Війна на сході України вже забрала життя 14 тисяч людей, а приблизно 1,4 млн людей стали вимушеними переселенцями.

Але чиновник сказав, що Росія також може ініціювати дії проти членів НАТО. Наприклад, вдатись до кібер- чи гібридної війни або навіть до фізичних атак.

За його словами, якщо війна розгортатиметься далі, то всі ці наслідки стануть масштабнішими.

На тлі зростання напруги у четвер, 9 грудня, президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським

За кілька днів до того, 7 грудня, Байден говорив по відеозв'язку також із Володимиром Путіним, президентом Росії.

За словами Зеленського, Байден ознайомив його зі змістом перемовин із Путіним, запевнив у підтримці, підтвердив надання допомоги для посилення обороноздатності та готовність запровадити жорсткі санкції проти Росії у випадку вторгнення.