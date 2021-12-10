Принц Вільям та Кейт опублікували нове різдвяне фото з дітьми

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Принц Вільям та його дружина герцогиня Кембридзька Кейт опублікували традиційне фото до Різдва. На ньому подружжя зображене разом з трьома дітьми - восьмирічним принцом Джорджем, шестирічною принцесою Шарлоттою та трирічним принцом Луї - під час візиту до Йорданії.

Знімок розміщений в офіційному акаунті Вільяма, другого в черзі на британський престол після свого батька принца Чарльза, та Кейт в інстаграмі. Фото підписане: "Раді поділитися з вами новою фотографією нашої родини, яка використана для цьогорічної різдвяної листівки".

Кенсінгтонський палац повідомив, що фото зробили в Йорданії цього року, але не уточнюючи, коли саме.