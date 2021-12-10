Дві дози вакцини не стримають Омікрон, але третя - посилить захист до 75%

1 година тому

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Двох доз вакцини проти коронавірусу не достатньо для того, щоб стримати Омікрон, попереджають британські науковці. Це стосується як вакцини Pfizer, так і Oxford-AstraZeneca.

Попередній аналіз британських випадків захворювання Омікроном та Дельтою виявив, що вакцини були менш ефективними у стримуванні нового штаму.

Однак третя бустерна доза значно підвищує захист від нового штаму на 70-75%.

Агентство охорони здоров'я Великої Британії заявило, що вакцини все ж пропонують хороший захист проти важкого перебігу коронавірусу, тобто такого, що потребує госпіталізації.

Щоб підрахувати ефективність вакцини, вчені проаналізували понад 581 випадків зараження Омікроном, а також кілька тисяч випадків Дельти.

Аналіз оснований на обмежених даних, але він показав різкий спад ефективності вакцини Oxford-AstraZeneca, а також значне зниження ефективності двох доз вакцини Pfizer.

Однак третя доза збільшує захист від симптомів ковіду до 70-75%. Це не так багато, у порівнянні з попередніми штамами, і навіть якби всі отримали третю дозу, мільйони людей однаково залишились би вразливими.

Дані про кількість захворювань у світі підтверджують лабораторні дослідження, які показують 40-кратне зниження здатності антитіл двічі вакцинованих людей знищувати вірус.

Британці вже активно вакцинуються третьою дозою. За задумом уряду, до кінця січня третю дозу вакцини мають отримати всі дорослі громадяни Великої Британії, які вже мають другу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко очікує, що з січня-лютого 2022 року, а можливо і раніше, третю дозу почнуть колоти і українцям.

За його словами, старт вакцинації бустерною дозою залежить від того, як швидко українці вакцинуються двома попередніми дозами.