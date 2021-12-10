Тривога в НАТО через Росію, екстрадиція Ассанжа, платні пакети. Теленовини ВВС

У випуску 10 грудня:

  • Дзвінок Байдена розсварив НАТО. У Східній Європі підозрююють змову Вашингтона і Москви. В США кажуть - жодних обіцянок Путіну не давали.
  • Дельта відступає, але Омікрон загрожує сплутати карти.
  • Лондон може вислати Ассанжа в США.
  • Ера пластикових пакетів в Україні - відходить у минуле. Які нові правила?

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