Тривога в НАТО через Росію, екстрадиція Ассанжа, платні пакети. Теленовини ВВС
У випуску 10 грудня:
- Дзвінок Байдена розсварив НАТО. У Східній Європі підозрююють змову Вашингтона і Москви. В США кажуть - жодних обіцянок Путіну не давали.
- Дельта відступає, але Омікрон загрожує сплутати карти.
- Лондон може вислати Ассанжа в США.
- Ера пластикових пакетів в Україні - відходить у минуле. Які нові правила?
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