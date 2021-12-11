"Стратегічна помилка" - керівниця МЗС Британії заявила про "серйозні наслідки"

Джеймс Ландейл

дипломатичний кореспондент ВВС

1 година тому

Автор фото, AFP

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила Росію про "жорсткі економічні наслідки"- у разі вторгнення в Україну.

Вона завила, що міністри закордонних справ Великої сімки під час зустрічі у Ліверпулі цими вихідними мають продемонструвати єдність та чітко заявити, що такий крок буде "стратегічною помилкою".

Пані Трасс також заявила, що Британія та її союзники мають "відвернути Росію від такого курсу".

Напруження через концентрацію російських військ на кордоні з Україною не спадає, хоча у Кремлі кажуть, що не планують вторгнення в Україну.

Очільниця Британського МЗС приєдналася до попереджень, раніше висловлених США, і заявила, що Велика сімка разом повинна мати "потужну позицію проти агресії щодо України".

"Якщо Росія вдасться до цього кроку, це буде стратегічною помилкою, і для Росії будуть серйозні наслідки, - заявила Ліз Трасс. - І цими вихідними ми та наші союзники маємо чітко донести це".

Відповідаючи на запитання щодо можливості військової відповіді на вторгнення Росії до України, пані Трасс завила, що Британія співпрацює з Україною у питаннях "обороноздатності та безпеки".

"Ми надаємо підтримку, - заявила вона. - Ми також допомагаємо (Україні) із енергетичною стійкістю".

Безпека і енергоносії

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Пані Трасс також твердить, що Британія та ЄС працюють над тим, щоб і західні економіки менше залежали від російських енергоносіїв.

За її словами, газогін "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною "буде проблемою" у разі нападу Росії на Україну.

І це також буде однією із тем, які британський міністр збирається обговорити зі своєю колегою з Німеччини на зустрічі керівників МЗС Великої сімки.

"Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати доступ до дешевих джерел енергії... Проте такі кроки у довгостроковій перспективі шкодять свободі та демокртаії", - заявила Ліз Трасс.

"Ми безперечно маємо зменшити залежність від російського газу та інших енергоносіїв. І це має стати частиною загальної стратегії на зменшення залежності від неринкових економік, від ворожих гравців, та убезпечити стратегічну незалежності вільного світу, щоб вижити і процвітати".

Напередодні очільниця британського МЗС зустрілася із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Раніше цього тижня питання України було ключовим під час відеопереговорів між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

За підсумками розмови у Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку російської агресії.

Водночас Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.