Скандал в МВС. Від роботи відстороняють чоловіка секретарки Зеленського

44 хвилин(и) тому

Автор фото, MVS.GOV.UA

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі. Як йдеться у повідомленні відомства, це сталося "у зв'язку із подіями, які трапились на блокпосту на в'їзді в Донецьку область".

Раніше на Youtube-каналі "Остання Крапля" оприлюднили відео, на якому Олександр Гогілашвілі став сперечатися із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

При цьому урядовець ображав правоохоронців та погрожував їм.

"Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…", - промовляє він на відео.

Тепер очільник МВС твердить, що "особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення".

"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - цитує Дениса Монастирського пресслужба МВС.

На сайті МВС також є інформація про те, що заступник міністра Олександр Гогілашвілі народився у 1973 році у Грузії. Проте освіту він завершив лише у 2019-20 роках: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а у 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

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А єдиним місцем роботи вказано "соціальний працівник міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді" м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.

Як кандидат на посаду заступника міністра у своїй декларації Олександр Гогілашвілі вказав Марію Левченко як свою дружину. А президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

На цій же пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що "жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив".