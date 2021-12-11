Російська армія проводить масштабні танкові навчання в Криму та Ростовській області

1 година тому

Автор фото, function.mil.ru/

Понад півтори тисячі танкістів Південного військового округу Росії провели бойові стрільби у польових умовах.

Про це повідомляє міністерство оборони Росії.

У вправах брали участь екіпажі сучасних танків Т-72Б3 и Т-90А, які тренувалися стріляти з гармат танків та великокаліберних зенітних кулеметів.

Як йдеться у повідомленні, стріляли по мішенях, що імітують танк, що рухається, протитанковий гранатометний підрозділ та артилерійську зброю на відстані від 300 метрів до двох кілометрів.

Крім того, російські танкісти вчилися й долати такі перешкоди, як протитанкові рви та загородження.

"Планом бойової підготовки екіпажів бойових машин передбачено вивчення тактики бою танкових підрозділів в наступі і обороні в денний і нічний час доби", - сказано в повідомленні.

Навчання відбувалися на полігонах Волгоградської та Ростовської областей, на Кавказі та в Криму.

Подібні навчання триватимуть до лютого 2022 року - повідомляють у Міноборони Росії.

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За даними західної розвідки, Росія розмістила до 100 тисяч військовослужбовців неподалік від кордону з Україною, де також розташовані танки та артилерія.

У Вашингтоні припускають, що до кінця січня 2022 року кількість російських військовослужбовців на українських кордонах може вирости до 175 тисяч.

Наприкінці жовтня поважні західні ЗМІ почали писати про загрозу російського вторгнення до України через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Перші кілька тижнів, поки тему можливої ​​війни порушували лише американські ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком.

Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й державний секретар США Ентоні Блінкен, позиція України змінилася.

Низка українських силовиків побувала з візитами у Вашингтоні, після чого керівництво України почало говорити про те, що воно також стурбоване можливими агресивними планами Кремля.

Міністр оборони України Олексій Резніков у виступі у Верховній Раді на початку грудня повідомив, що Росія сконцентрувала на кордонах України та в окупованому Криму понад 94 тисячі військових і може бути готовою до початку агресії наприкінці січня 2022 року.

Водночас начальник генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що західні ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення до України, а скупчення російських військ на кордоні назвав "буденною практикою".