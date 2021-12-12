"Капсули для самогубців" планують продавати у Швейцарії

Джейн Вейкфілд

кореспондент з питань технологій

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Sarco Підпис до фото, Розробника капсули критикують за гламуризацію самогубства

Капсула для добровільної евтаназії компанії Sarco пройшла юридичну експертизу в Швейцарії. Розробники кажуть, що її можна буде використовувати в країні вже наступного року.

Sarco залучила швейцарського експерта з правових питань, який виявив, що технологія не порушує жодних законів країни.

Але інші юристи мають сумніви щодо його висновків. А некомерційна організація з надання супроводу під час евтаназії Dignitas заявила, що навряд чи капсула отримає "широке визнання".

Нині у Швейцарії дозволено суїцид із лікарською допомогою. За 2020 рік такою можливістю скористалися близько 1,3 тис. людей.

Юридична дискусія

Сьогодні в Швейцарії можна вчинити "самовбивство" лише за допомогою лікаря, який виписує препарати для припинення життєзабезпечення.

Капсула для евтаназії працює за іншим принципом.

Апарат, що зовні нагадує пластикову труну, надрукований на 3D-принтері й функціонує за рахунок наповнення внутрішнього простору азотом.

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Передбачається, що людина, яка вирішила добровільно піти з життя, самостійно запускатиме механізм подання газу.

Смерть настає внаслідок нестачі кисню і вуглекислого газу. Весь процес триває приблизно 10 хвилин.

Sarco попросила Даніеля Гуерліманна, юриста і доцента Університету Санкт-Галлена, з'ясувати, чи не порушує використання капсули для евтаназії законодавство Швейцарії.

Він дійшов висновку, що капсула "не є медичним пристроєм", тому на неї не поширюється місцевий закон про терапевтичні продукти, розповів він ВВС.

На його думку, дія пристрою не порушує норми використання азоту, зброї чи безпеки продукції.

Однак з ним не погоджується Керстін Ноель Вкінгер, лікарка, юристка і професорка Цюрихського університету.

"Медичні пристрої регулюються законодавством, оскільки вони мають бути безпечнішими за інші продукти. Той факт, що продукт не є корисним для здоров'я, не означає, що на нього не поширюються додаткові вимоги безпеки", - сказала вона швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung.

У Швейцарії є дві організації, що надають послуги з добровільного позбавлення життя - Exit і Dignitas.

Процедуру здійснює спеціальний персонал у співпраці з лікарями.

"У світлі цієї усталеної, безпечної та професійної практики ми не можемо собі уявити, що технологізована капсула викличе інтерес чи отримає широке визнання у Швейцарії", - сказав представник Dignitas.

Доктор Смерть

Якщо апарат отримає дозвіл на використання у Швейцарії, його не продаватимуться звичайним способом.

Розробник капсули доктор Філіп Нітшке сказав, що планує дати можливість будь-якій людині завантажити дизайн і видрукувати його самостійно. Це буде безплатно.

Мета Нітшке - спростити процес вмирання, усунувши необхідність участі в ньому медичних працівників.

"Ми хочемо прибрати будь-які психіатричні перевірки і дозволити людині самій контролювати процес", - сказав він в інтерв'ю Exit International, благодійній організації, що виступає за легалізацію добровільного суїциду, яку він заснував.

Раніше Нітшке критикували за футуристичний дизайн капсули та гламуризацію самогубства.

На цей час розроблено два прототипи капсули Sarco, ще один конструюють у Нідерландах.