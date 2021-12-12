Священик розповів дітям, що Санти не існує. Єпархії довелося вибачитися

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чоловік у костюмі Санта Клауса

Римсько-католицька єпархія на Сицилії публічно вибачилася перед батьками за те, що єпископ сказав дітям, що Санта-Клауса не існує.

Як повідомляють італійські ЗМІ, єпископ Антоніо Стальяно під час релігійного фестивалю розповів дітям, що Санти не існує, а його червоний костюм насправді вигадала компанія Coca Cola для реклами.

Подібні коментарі розлютили батьків. Після цього вони поскаржилися, що Стальяно руйнує сімейні традиції й дух свята.

Вибачатися за ці слва довелося преподобному Алессандро Паоліно з єпархії Ното. Він сказав, що єпископ намагався підкреслити справжнє значення Різдва.

А такими словами єпископ начебто хотів розповісти історію Святого Миколая, який став прообразом різдвяного чарівника, відомого тим, що таємно роздавав подарунки сиротам, бідним та дітям з багатодітних сімей.

"Від імені єпископа висловлюю жаль щодо цієї заяви, яка викликала розчарування у найменших, і хочу уточнити, що наміри монсеньйора Стальяно були зовсім іншими", - написав преподобний Паоліно на сторінці єпархії у Facebook.

Паоліно, який є директором зі зв'язків з громадськістю єпархії Ното, пояснив, що єпископ хотів, щоб діти "задумалися над значенням Різдва", адже це свято наразі асоціюється з культурою споживання.

В інтерв'ю газеті La Repubblica єпископ Стальяно підкреслив, що не казав дітям, що Санти не існує, а натомість розповів, що треба відрізняти "справжнє від несправжнього".

"Різдво більше не належить християнам, - сказав він. - Його замінила різдвяна атмосфера з ілюмінацією і шопінгом".