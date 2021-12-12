Руйнівне торнадо у Кентуккі. Загинуло 83 людини, пошуки загиблих тривають

56 хвилин(и) тому

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Кількість жертв торнадо в американському штаті Кентуккі у ніч на суботу сягнула 83 людей. Точна кількість жертв поки що невідома. Очікується, що лише у Кентуккі кількість загиблих перевищить 100.

Десятки людей вважають зниклими безвісти, а цілі міста штату Кентуккі та сусідніх штатів зруйновані нищівними торнадо, які пронеслися країною.

Президент Джо Байден заявив, що уряд США зробить усе можливе, щоби допомогти центральним районам країни, які постраждали від стихії.

Байден підписав декларацію про надзвичайну ситуацію. Це дозволить виділити федеральні ресурси для Кентуккі - штату. Який постраждав найбільше. Президент США оцінив торнадо як одне з наймасштабніших в історії країни.

Понад 70 людей загинули в п'ятницю у штаті Кентуккі. Найбільша кількість жертв на свічковому заводі в місті Мейфілд, де обвалився дах. Під час урагану там було близько ста людей.

Десятитисячне місто Мейфілд найбільше постраждало від стихії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рятувальники на руїнах у місті Мейфілд

Понад 40 людей врятували на заводі, після чого губернатор штату Кентуккі Енді Бешир сказав, що це буде диво, якщо ще когось вдасться знайти живим.

Мер Мейфілда Кеті Стюарт О'Нан сказала CBS, що свічковий завод "виглядає так, ніби на нього впала бомба". Будівля повністю зруйнована.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через сильний вітер в окрузі Гопкінс зійшов з рейок поїзд

У Кентуккі оголосили надзвичайний стан.

Умови, в яких опинилася влада, важкі - поліцейська дільниця в Мейфілді зруйнована, а обладнання пожежників пошкоджене. Десятки тисяч людей у штаті залишилися без електрики та води.

Руйнування в інших штатах

В інших штатах від удару торнадо загинули щонайменше 12 людей, зокрема шестеро на складі в Іллінойсі. Тут обвалився дах на складі компанії Amazon у місті Едвардсвілл.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так виглядає склад Amazon в Іллінойсі після руйнування даху

Компанія Amazon заявила, що поки що оцінює ситуацію і збитки, а губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Пріцкер пообіцяв надати допомогу місту.

Начальник поліції Іллінойсу Майк Філбек заявив, що шестеро людей загинули. Досі невідомо, скільки працівників зникло безвісти.

Губернатор також розповів, що двоє дітей якийсь час вважалися зниклими безвісти, проте потім їх знайшли у ванні, яку, ймовірно, винесло назовні силою вітру.

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В Арканзасі жертвами торнадо стали двоє людей - одна з них знаходилася в будинку для людей похилого віку, який частково завалився.

У штаті Теннессі, за попередньою інформацією, загинули троє людей. Одну смерть підтвердили у штаті Міссурі.

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"Металеві стовпи зігнуті навпіл, якщо не зламані. Будинки, яких більше немає. Величезні вантажівки, які були підкинуті в повітря. І, на жаль, дуже багато будинків, у яких, ймовірно, були люди, повністю зруйновані", - описав ситуацію в Кентуккі губернатор штату.

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