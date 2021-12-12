Порятунок в Карпатах. Рятувальники запустили додаток для пошуку туристів

32 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Прикарпатські рятувальники презентували систему GРS-моніторингу для покращення безпеки туристів, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Перед походом в гори туристам радять завантажити мобільний додаток "Порятунок в горах", за допомогою якого можна буде передати сигнал SOS при виникненні надзвичайних подій в горах.

У ДСНС уточнили, що функціонал додатку дозволяє одним натиском зателефонувати до рятувальної служби або відправити повідомлення про надзвичайну ситуацію з точними географічними координатами місця події.

Наразі даний застосунок наразі працює в тестовому режимі. Завантажити його можна на сайті ДСНС в Івано-Франківській області у розділі "Реєстрація туристичних груп" за активним посиланням.

А вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.

Автор фото, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Підпис до фото, Станом на 12 грудня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно й туман

Система GРS-моніторингу дозволить спостерігати за пересуванням туристів, що подорожують гірською місцевістю, та удосконалить управління рятувальними бригадами, адже можна буде в реальному часі відстежувати місце перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування.

У МВС пояснюють, що система GРS-моніторингу складається з програми координації груп рятувальників, системи отримання повідомлень про допомогу від туристів й системи реєстрації туристичних груп і мобільного додатку на ОС Android та iOS "Порятунок в горах".

Коли додаток можна буде завантажити для iPhone, у відомстві не уточнили.

Рятувальники просять туристів звертати увагу на погодні умови перед тим, як вирушити в гори.

Так в Івано-Франківській області уночі та вранці 13 грудня очікують погіршення погоди: снігопади та налипання мокрого снігу. Протягом доби на дорогах збережеться ожеледиця і жовтий рівень небезпеки.

Як вижити взимку в горах

Аби зимовий туризм не перетворився у масштабну пошуково-рятувальну операцію, досвідчені туристи та рятувальники радять дотримуватися низки правил:

Необхідно звернутися до гірських пошуково-рятувальних служб та зареєструватися. А також мати з собою GPS, топографічні карти, а головне - навички і досвід перебування у горах.

Одяг має відштовхувати вологу і захищати від вітру. А ще бути яскравим, щоби його було краще видно здалеку.

Автор фото, УНІАН

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Прихопити у гори необхідно герметично запаковані сірники, якісний ніж та ліхтарик. Для їжі можна взяти із собою шоколад.

У жодному разі не можна йти в гори самому. За словами фахівців, мінімальна група для походу - четверо людей. У разі необхідності хтось може піти по допомогу, а хтось - лишитися з тим, в кого немає сил.

Йти слід лише в тому разі, якщо ви можете орієнтуватися на місцевості. Якщо ні - варто зупинитися, облаштувати укриття і повідомити рятувальникам свої координати.

Такі поради можуть допомогти лише якщо у вас є досвід та потрібні навички перебування в горах. Йти в похід, нехтуючи попередженням рятувальників та не маючи потрібного екіпірування - небезпечно для життя, застерігають фахівці.