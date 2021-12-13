Німеччина заблокує "Північний потік-2" у разі нової агресії Росії проти України

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нова очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила Росію про наслідки нової агресії проти України

Новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2", якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

В останні тижні західні уряди висловлюють побоювання у зв'язку з концентрацією російських військ на українських кордонах та підозрюють Москву у намірі здійснити вторгнення; у Росії ці побоювання називають безпідставними та звинувачують країни Заходу та НАТО в агресивних діях.

У неділю щойно призначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю телекомпанії ZDF зазначила, що ескалація щодо України матиме прямі наслідки для "Північного потоку-2" - проєкту, який покликаний збільшити постачання російського газу до Європи, оминаючи територію України.

"У разі подальшої ескалації цей газопровід не зможе розпочати роботу", - цитує главу МЗС Німеччини AFP.

Бербок нагадала, що зараз сертифікацію проєкту все одно призупинено, оскільки "він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства".

Цими вихідними Бербок брала участь у саміті міністрів закордонних справ "Великої сімки", який проходив у Ліверпулі. Керівники зовнішньополітичних відомств найбагатших держав світу також обговорювали ситуацію навколо України та заявили, що у разі агресії проти Росії запровадять жорсткі економічні санкції.

Про те, що відповіддю на можливе вторгнення стане блокування "Північного потоку-2", у неділю говорив і керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Водночас новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю заявив, що його країна має намір зробити все можливе для збереження транспортування газу через Україну в майбутньому.

Якщо "Північний потік-2" почне працювати, Україна може втратити значну частину валютних надходжень, які зараз забезпечує транзит російського газу до Європи.

"Ми відчуваємо відповідальність за майбутнє, за те, щоб забезпечити успішність українського бізнесу з транзиту газу, і ми вживемо заходів, щоб він таким залишався, - сказав Шольц. - Ми також допомагатимемо Україні стати чудовим джерелом відновлюваної енергії".

Автор фото, Reuters

У неділю у Ліверпулі на саміті міністрів закордонних справ країн G7 Росію попередили про серйозні наслідки нового наступу проти України.

"У Росії не має залишитися сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки, за які доведеться дорого заплатити", - йдеться у спільній заяві країн-учасниць.

Країни також закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прозорості військової діяльності.

Прихильники України в новому уряді Німеччини

Посаду міністра закордонних справ Німеччини в уряді Олафа Шольца 8 грудня обійняла співголова зелених Анналена Бербок, а німецькі зелені критично налаштовані до Росії. На те вони мають дві причини.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Найбільші симпатики України в німецькій політиці Анналена Бербок та Роберт Хабек увійшли до складу уряду

По-перше, вони - за принципову зовнішню політику, засновану на західних цінностях та захисті прав людини та громадянських свобод. А по-друге, вони проти викопних видів палива, рішуче виступали за зупинку будівництва другої гілки російського газопроводу "Північний потік" і домоглися включення до коаліційного договору пункту про згортання газової енергетики в Німеччині до 2040 року (а вугільної - до 2030 року).

Отримання посади МЗС Анналеною Бербок є сприятливим для України, адже зелені - єдина партія, яка у своїй програмі відкрито виступає за перспективу членства в ЄС для України, Грузії та Молдови.

Окрім того, до складу уряду Шольца як віцеканцлер та міністр економіки і проблем змін клімату увійшов інший лідер зелених Роберт Хабек, який в серпні 2021 року пропонував надати Україні летальну зброю, за що його піддали критиці інші політики.

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От, що пишуть про Україну в коаліційній угоді три партії, які сформували новий уряд Німеччини - соціал-демократи, зелені та ліберали з Вільної демократичної партії.

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні у відновленні повної територіальної цілісності та суверенітету. Ми прагнемо поглибити енергетичне партнерство з Україною, маючи великі амбіції в сферах відновлюваної енергії, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів CO2", - йдеться в ній.

Прямої обіцянки членства в ЄС для України у цьому документі немає.

"Ми працюємо разом з ЄС та його державами-членами для подальшого розвитку Східного партнерства. Такі держави, як Україна, Молдова та Грузія, які прагнуть приєднатися до ЄС, повинні мати можливість наблизитися за допомогою послідовних реформ на основі верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в коаліційній угоді.

Від Росії нова коаліція вимагає припинення дестабілізації України.

"Ми вимагаємо негайно припинити спроби дестабілізації проти України, насильство на сході України та незаконну анексію Криму. Шлях до мирного вирішення конфлікту на сході України та зняття пов'язаних з цим санкцій залежить від повного виконання Мінських домовленостей", - йдеться в документі.

Натомість у коаліційній угоді Москві пропонують співпрацю у сфері виробництва водню, в галузях охорони здоров'я та охорони довкілля, а також розглядають можливість надання безвізу для російської молоді віком до 25 років. Водночас хочуть припинення обмеження прав і свобод людини у Росії.

Все це підкріплюється запевненнями в тому, що Росію сприймають як важливого гравця, хочуть мати з нею міцні та стабільні відносини, але на основі "принципів міжнародного права, прав людини та європейського мирного порядку".

Соціал-демократи раніше вважалися більш доброзичливою до Москви партією, ніж ХДС, але через дії Москви останніми роками німецьким політикам взагалі стало складніше виступати за дружбу або "бізнес як завжди" з Росією.

Канцлер Олаф Шольц поводиться зовсім інакше, ніж його колишній шеф у партії Герхард Шредер, який на початку століття називав Росію повноцінною демократією, а потім з посади канцлера перейшов на зарплатню у "Газпром".

Шольц взагалі, як і лідери інших провідних партій, під час передвиборної кампанії і після неї досить мало говорив про зовнішню політику, а якщо й говорив, то декларував приблизно те саме, що й досі робила Меркель. Його головна теза: Німеччина має вести узгоджену, спільну з усім Євросоюзом зовнішню політику.