У Луцьку неповнолітній на автомобілі тікав від поліції і збив шістьох людей

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Патрульна поліція

У Луцьку в неділю неповнолітній за кермом автомобіля тікав від поліції та наїхав на кількох людей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Загалом у авто перебували троє неповнолітніх. Водій порушив правила дорожнього руху, відмовився зупинитися на вимогу поліції й почав тікати від патрульних.

Під час втечі автомобіль збив шістьох людей, з них одна людина потрапила в реанімацію.

"А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком", - повідомив Білошицький.

Водій та пасажири авто - всі вони віком 15-16 років - намагалися втекти з місця ДТП, але їх затримали.

Перетнув подвійну суцільну

Як повідомляє Білошицький, вдень у Луцьку патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, чим порушив ПДР.

"Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати", - розповідає Білошицький.

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Свою втечу від патрульних пасажири авто знімали на відео та навіть встигли опублікувати його у соцмережах.

На проспекті Соборності автомобіль наїхав на п'ятьох людей, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Пізніше в управлінні Національної поліції у Волинській області повідомили, що постраждали не п'ять, а шість людей. Автомобіль, зокрема, збив 39-річну жінку з 5-річним сином. Мати перебуває в реанімації, дитина у лікарні.

Ще четверо жінок отримали забої та переломи, їм надали медичну допомогу, але не шпиталізували, зазначають у поліції.

Після зіткнення з дереровом, пасажири та водій намагалися втекти, але їх впіймали правоохоронці та небайдужі громадяни.

У поліції встановили, що водій та його пасажири є місцевими жителями.

Автор фото, Національна поліція

"Сім'ї і винуватця, і неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають", - зазначають у поліції.

Слідчі перевіряють, як 16-річний водій отримав автомобіль. Він перебуває в ізоляторі, очікується висунення підозри.

Відкрита кримінальна справа за статтею про порушення правил ПДР, яке спричинило тяжке тілесне ушкодження або смерть. Водію може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі.

За словами Олексія Білошицького, за 10 місяців 2021 року в Україні оформлено 2 682 справи про керування автомобілів неповнолітніми, 248 таких водіїв керували автомобілями в стані або з ознаками сп'яніння.