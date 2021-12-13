Гогілашвілі звільнили з МВС після скандалу

26 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС Підпис до фото, Олександр Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко, помічниці президента Зеленського

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили з посади. Про це BBC News Україна повідомив співрозмовник в уряді.

Раніше у мережі опублікували відео за участі Гогілашвілі на блок-посту на в'їзді в Донецьку область, через який він хотів проїхати без перевірки документів.

Ще одне відео опублікувало видання "Українська правда". На ньому заступник очільника МВС ображає поліцейських, звертається до них з лайливими словами й обурюється через те, що вони не знають його в обличчя як одного з керівників міністерства.

Напередодні Володимир Зеленський написав в офіційному Telegram-каналі, що Гогілашвілі має бути звільнений.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується", - йдеться у повідомленні президента.

"На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - написав Володимир Зеленський в Telegram.

Президент наголосив, що будь-яка людина, не залежно від посади, має виконувати законні вимоги представника поліції.

Що трапилося на блокпосту

Раніше на Youtube-каналі "Остання Крапля" оприлюднили відео, на якому Олександр Гогілашвілі став сперечатися із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Олександр Гогілашвілі з охороною на блокпосту

При цьому урядовець ображав правоохоронців та погрожував їм.

"Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", - промовляє він на відео.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі.

Сам Олександр Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність".

Хто такий Олександр Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі народився у 1973 році у Грузії, йдеться на сайті МВС. Проте освіту він завершив лише у 2019-20 роках: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування".

У 2020 році Гогілашвілі закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

А єдиним місцем роботи вказано "соціальний працівник міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді" м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.

Автор фото, Фото зі сторінки Олександра Гогілашвілі у Facebook Підпис до фото, Олександр Гогілашвілі, його дружина Марія Левченко та Євген Кошовий

У жовтні минулого року Гогілашвілі отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня від президента Зеленського "за самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

Російське громадянство

За інформацією Центру журналістських розслідувань, Олександр Гогілашвілі має російське громадянство. Це підтверджує база даних Федеральної податкової служби РФ.

Олександр Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Також він має чинний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705. Інформація підтверджується базою даних Федеральної податкової служби РФ.

Автор фото, Знімок екрану з сайту Федеральної податкової служб

Колишній депутат парламенту Борислав Береза твердить, що Олександр Гогілашвілі отримав закордонний паспорт громадянина РФ у Ростовській області ще у 2012 році.

Дружина, якій довіряє президент

Як кандидат на посаду заступника міністра у своїй декларації Олександр Гогілашвілі вказав Марію Левченко як свою дружину.

Автор фото, Фото зі сторінки Олександра Гогілашвілі у Facebook Підпис до фото, Олександр Гогілашвілі, його дружина Марія Левченко та президент Володимир Зеленський (по центру)

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А президент Зеленський називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

На цій же пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що "жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив".