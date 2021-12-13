Чи готові ви відмовитися від кульків - думки покупців на ринку

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Чи готові ви відмовитися від кульків - думки покупців на ринку

21 хвилин(и) тому

В Україні почали обмежувати використання пластикових пакетів. Вони все ще доступні, але відтепер продавці не можуть давати їх задарма - за них потрібно платити.

Нові правила вже діють в багатьох магазинах, але на ринках усе залишилося по-старому.

Ми запитали покупців на столичному ринку, чи готові вони заради екології відмовитися від звичних кульків і перейти на багаторазові торбинки.