Чи готові ви відмовитися від кульків - думки покупців на ринку
Чи готові ви відмовитися від кульків - думки покупців на ринку
В Україні почали обмежувати використання пластикових пакетів. Вони все ще доступні, але відтепер продавці не можуть давати їх задарма - за них потрібно платити.
Нові правила вже діють в багатьох магазинах, але на ринках усе залишилося по-старому.
Ми запитали покупців на столичному ринку, чи готові вони заради екології відмовитися від звичних кульків і перейти на багаторазові торбинки.
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