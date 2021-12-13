Найкращим іноземним кадетом Королівської академії утретє став українець

1 година тому

Автор фото, Посольство Британії в Україні Підпис до фото, Павло Лейсі отримав нагороду з рук принцеси Анни

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом британської Королівської Академії Сухопутних військ у Сандгерсті. Йому вручили особливу відзнаку "Міжнародний меч", розповіли у посольстві Великої Британії в Україні.

Щороку цю відзнаку отримує іноземний кадет, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 країн.

Павло Лейсі отримав нагороду з рук принцеси Анни на урочистій церемонії.

"Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!" - долучилось до привітань Міністерство оборони України.

Павло Лейсі є випускником Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові.

Уже третій рік поспіль Королівська академія відзначає успіхи українських студентів, і вже вдруге найкращим кадетом стає випускник саме львівського закладу.

Автор фото, Посольство Британії в Україні Підпис до фото, Артем Бараненко разом із батьками

У 2019 році нагороду отримав Артем Бараненко з Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Він став першим українцем, якому вручили "Міжнародний меч".

А у 2020 році найкращим іноземним студентом у Королівській академії назвали Антона Совенка з одеської Військової академії.

Королівська Академія Сухопутних військ у Сандгерсті приймає українських кадетів з 1997 року. У 2019 році там навчалося 15 українців.

Це британський вищий військовий навчальний заклад, який утворився у 1947 році в результаті об'єднання Королівської військової академії та Королівського військового училища.

Серед випускників Сандгерста є чимало політиків, військових діячів і членів королівських сімей із різних країн.

Свого часу там навчалися принци Вільям та Гаррі, король Малайзії Абдулла ІІ, чинний прем'єр-міністр Зайд ібн Шакер, а також Вінстон Черчилль, який став прем'єром Великої Британії у часи Другої світової війни.