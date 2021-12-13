Зіткнення данського і британського суден біля Швеції. Дві людини могли загинути

1 година тому

Автор фото, Swedish Sea Rescue Society Підпис до фото, Двох людей із перевернутого судна досі не можуть знайти

Дві людини ймовірно загинули у результаті зіткнення двох вантажних суден у Балтійському морі біля узбережжя Швеції. Інцидент трапився вранці в понеділок 13 грудня, і одне з суден перевернулося.

Рятівним човнам та гелікоптерам поки що не вдається знайти місце розташування двох людей, які були на перевернутому судні, що зареєстроване у Данії під назвою Karin Hoej.

Інше судно, з британським прапором, називається Scot Carrier.

Представник морської адміністрації Швеції сказав, що з води лунали крики.

"Тут дуже холодно і темно, - сказав ВВС Йонас Франзен. - Температура води десь 4ºC, а повітря - десь 5ºC".

За його словами, інцидент трапився у районі Балтійського моря, між прибережним містом Істад на півдні Швеції та данським островом Борнхольм.

Франзен сказав, що сигнал про допомогу надійшов приблизно о 3.30 за місцевим часом (2.30 за Гринвічем) у понеділок. Коли команда рятівників пізніше наблизилась до місця аварії, вони повідомили, що "чують крики у воді".

"Ми ще нікого не знайшли", - сказав Франзен, додавши, що на місце вислали дайверів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За повідомленнями, всі, хто був на борту британського Scot Carrier, живі та здорові

Два гелікоптери та кілька човнів, які рухались зі Швеції до Данії, допомагали з пошуками, однак кілька годин потому рятувальні роботи припинились.

Scot Carrier теж спочатку допомагав, намагаючись спрямувати данське судно у правий бік. Пізніше його відбуксували до сусіднього шведського порту.

Коли перевернутий Karin Hoej дістанеться порту, на судні проведуть обшуки.

За повідомленнями, всі, хто був на борту британського судна, живі та здорові.

Причина зіткнення поки що невідома. Перед тим судна рухались у тумані та мали погану видимість.

У суботу Karin Hoej відчалив із шведського містечка Сьодертельє, направляючись у містечко Нюкьобінг Фальстер, що на півдні Данії. На момент інциденту він не перевозив ніякого вантажу.

Scot Carrier направлявся до західного узбережжя Шотландії. Незрозуміло, який вантаж він віз, і скільки людей було на борту.