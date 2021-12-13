Путін висунув нові претензії Україні й згадав, як працював таксистом

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін за кермом "Лади" у 2010 році

Президент Росії Володимир Путін висунув нові претензії до України та згадав, як на початку 1990-х працював таксистом, щоб заробити на життя.

Про це він розповів у інтерв'ю для фільму "Росія. Новітня історія", знятого російським телеканалом "Росія 1".

"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунком, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу", - розповів Путін.

"Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - зазначив він.

В інтерв'ю Путін назвав розпад СРСР крахом історичної Росії і висловив жаль з цього приводу.

"Це був розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз", - сказав російський керівник.

За його словами, на Заході тоді вважали, що подальший розпад Росії - це лише питання часу.

В МЗС України назвали слова Путіна щодо зарубіжних активів "маніпуляцією фактами" та розповіли, чому у 90-х Росія та Україна так і не змогли вирішити це питання.

Зауваження Путіна можуть підштовхнути до спекуляцій відносно його намірів щодо України. За даними Міноборони України, Росія станом на початку грудня зібрала на кордонах України та в анексованому Криму понад 94 тисячі військових. В України та західних країн є побоювання, що Росія планує масштабне вторгнення.

Росія це заперечує, звинувачує Україну в провокації та вимагає від Заходу гарантій, що НАТО не буде розширятися на схід.

Як відреагували в Україні на слова Путіна

"Твердження російського президента Владіміра Путіна про нібито невиконання Україною зобов'язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу - маніпуляція фактами", - повідомив у коментарі BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Автор фото, УНІАН

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Він нагадав, що розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року.

Відповідно до договору, частка України в загальній сумі боргу та активів СРСР складала 16,37%.

У 1994 році Україна та Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", відповідно до якої Росія зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

"Ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для Росії", - розповів Олег Ніколенко.

"Вести мову про невиконання якихось зобов'язань без належного правового процесу видається необґрунтованим", - наголосив речник МЗС.

Путін був "бомбилою"?

Ще одна цікава деталь інтерв'ю - згадка Путіна про те, як він підробляв розвезенням людей на автомобілі на початку 90-х.

"Іноді мені доводилося підробляти (розвозити людей за гроші. - Ред.). Про це неприємно говорити, чесно кажучи, але, на жаль, так було", - розповів він.

На початку 90-х в Росії не було багато автомобілів таксі, тож деякі люди надавали послуги водіїв, щоб заробити. На той час як таксі часто використовували робочий транспорт і навіть автомобілі швидкої допомоги.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наприкінці 80-х-на початку 90-х автомобілів таксі у великих російських містах було замало, тож власники авто підробляли водіями-"бомбилами"

За офіційною версією, Путін звільнився з КДБ у серпні 1991 року після провального перевороту, організованого Державним комітетом з надзвичайної стану. З 1990 року він працював радником мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, а у липні 1991 влаштувався до мерії цього міста.

Кореспондент BBC Патрік Джексон, який працював в СРСР на завершальному етапі його існування, згадує, що на початку 90-х здавалося, що кожен російський власник автомобіля підробляв як "бомбила" - так тоді називали самозайнятих таксистів.

"Коли я вперше приїхав сюди студентом у 1989 році, існувало лише два неписані правила: не сідай у машину з більш ніж однією людиною і погоджуй вартість проїзду, перш ніж вирушити в дорогу. Офіційних таксі просто не вистачало. Зазвичай найбільший ризик, на який ви могли наразитися, - це образити водія-мачо, намагаючись пристебнути ремінь безпеки", - розповідає журналіст.

Кількість таких водіїв різко збільшилася з розпадом СРСР та гіперінфляцією у 1991 році, тоді "бомбилами" були люди з абсолютно різних верств суспільства."Час від часу в мене були повчальні бесіди з водіями, але часто наставала незручна тиша, можливо тому, що водій розумів, що йому могли заплатити набагато більше, але він занадто пізно зрозумів, що я був жителем Заходу".

"Проте, можливо, причиною було те, що їм було соромно за те, що довелося витрачати найкращі роки свого життя на роботу "бомбили" замість того, щоб робити кар'єру та будувати життя, яке вони планували", - розповідає Патрік Джексон.