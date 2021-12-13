Папа Римський вперше прокоментував загострення між Україною і Росією
Папа Римський вперше прокоментував загострення між Україною і Росією
Під час недільної меси на площі Св. Петра у Ватикані Папа Римський сказав, що молиться за мир в Україні.
Це перший публічний коментар Папи Франциска про Україну після нового загострення українсько-російських відносин.
За даними західної розвідки, Росія тримає поблизу українського кордону майже 100 тис. військовослужбовців і багато військової техніки.
Загроза російського наступу на Україну була головною темою нещодавньої зустрічі президентів США і РФ.
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