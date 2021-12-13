Папа Римський вперше прокоментував загострення між Україною і Росією

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Папа Римський вперше прокоментував загострення між Україною і Росією

21 хвилин(и) тому

Під час недільної меси на площі Св. Петра у Ватикані Папа Римський сказав, що молиться за мир в Україні.

Це перший публічний коментар Папи Франциска про Україну після нового загострення українсько-російських відносин.

За даними західної розвідки, Росія тримає поблизу українського кордону майже 100 тис. військовослужбовців і багато військової техніки.

Загроза російського наступу на Україну була головною темою нещодавньої зустрічі президентів США і РФ.