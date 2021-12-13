Пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки - Зеленський

59 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Президент Володимир Зеленський оголосив, що тисячу гривень за вакцинацію люди старшого віку зможуть витратити в аптеках.

"Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення", - написав президент у твіттер.

Рішення видавати українцям по тисячі гривень за щеплення президент оголосив місяць тому. Верховна Рада виділила на це 8 млрд гривень, а уряд затвердив усі деталі і процедури. Так влада сподівається стимулювати вакцинацію в Україні.

Пілотний проєкт почне діяти з 13 грудня, а повністю система подачі запрацює 19-го.

Спочатку передбачалось, що гроші можна буде витратити на постраждалі від пандемії креативні індустрії та транспорт.

Джерела в уряді розповідали, що аптеки не хотіли включати у перелік витрат вакцинальних грошей, бо значний притік грошей у цю сферу може посилити інфляцію.

Як отримати гроші?

Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно виконати низку умов:

- мати 18 років,

- отримати два щеплення від ковіду,

- завантажити додаток Дія,

- згенерувати електронний ковід-сертифікат у додатку Дія.

Мінцифри закликають людей вже зараз генерувати у Дії ковід-сертифікати, не чекаючи 19 грудня. У відомстві побоюються, що через величезну кількість запитів в один день і про сертифікати, і про гроші, сервіс може не витримати.

Автор фото, president.gov.ua

Коли й куди прийдуть гроші?

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З 13 грудня стартує пілот проєкту. Тобто у деяких користувачів Дії з'явиться можливість подати заявку на гроші вже з 13 грудня.

Офіційно програма має запрацювати з 19 грудня. У цей день у додатку Дія у всіх людей, які вже мають ковід-сертифікати, з'явиться додаткова опція "єПідтримка".

Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".

Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку. Перелік банків оприлюднять трохи згодом.

Далі користувача має перекинути в банк, де він створює віртуальну картку у кілька кліків. Потім користувача повертає у додаток Дія, де буде підтвердження про створення картки.

Гроші за щеплення будуть на картці банку, який ви оберете. Але сама віртуальна картка спочатку буде тільки в Дії. Немає значення, чи був у людини рахунок у цьому банку до цього.

Мова йде про новий спеціальний банківський продукт - віртуальну картку у Дії.

Віртуальну картку з вакцинальними грошима можна відкрити також у додатках банків.

Станом на 13 грудня, у банках створили вже 1 млн віртуальних карток у різних банках у рамках проекта "єПідтримка" і 1,3 млн людей записалися на бетатестування.

Наразі віртуальні картки створюють такі банки: Монобанк, А-банк, Альфа-банк.

Через сайт Дії відкрити такий рахунок поки що неможливо.

На що витратити гроші?

Гроші з віртуальної картки у Дії не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.

Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.

Ініціатива президента щодо аптек йде в розріз з тим, про що говорили в уряді раніше.

Спочатку в уряді розповідали, що витратити гроші можна буде лише на той бізнес, який найбільше постраждав під час пандемії - це кінотеатри, театри, музеї, внутрішні перевезення, спортклуби. Про аптеки під час презентації програми "єПідтримка" взагалі не йшлося.

Автор фото, Мінцифри Підпис до фото, Для того, щоб отримати кошти з 19 грудня, потрібно мати додаток Дія та ковід-сертифікат

Джерела ВВС News Україна в уряді розповідали, що аптеки не хотіли включати у цей перелік, бо значний притік грошей у цю сферу може посилити інфляцію. Водночас фармацевтичний бізнес, за оцінками, отримав надприбутки під час пандемії.

За словами президента, ця опція враховує інтереси тих українців, які більше за інших потребують державної підтримки.

"Доручив уряду забезпечити, щоб громадяни у віці 60+ могли використати 1 тис. гривень від держави за соціальними напрямками, зокрема на купівлю ліків. Механізми мають бути напрацьовані протягом тижня, а використання - вже з січня", - заявив президент.

За його словами, головна мета ініціативи - стимулювати вакцинуватись найвразливіші вікові категорії. Адже були застереження, що пенсіонерам витрачати гроші в креативних індустріях буде складно.

Якщо немає Дії?

Поки що гроші можна отримати лише з додатком Дія. "На другому етапі (3 квартал 2022 року) запропонують альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - кажуть у мінцифрі.

У мінцифри обіцяють запустити сайт, присвячений програмі вакцинальних грошей.

Якщо щось не працює, також можна звертатися у технічну підтримку Дії у чат-бот.

В Україні майже за рік дві дози щеплення отримали понад 12 млн людей. Уряд сподівається, що виплата грошей стимулює вакцинацію українців.

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