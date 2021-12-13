Найсексуальніший митець України. Хто отримав премію "Золотий ліфон"?

23 хвилин(и) тому

Автор фото, фото надане організаторами премії Золотий ліфон

Рейтинг народної відзнаки "Золотий Ліфон" 2021 року очолив поет Юрій Іздрик.

Його назвали найсексуальнішим митцем України.

59-річний Юрій Іздрик нещодавно здивував публіку відвертою оголеною фотосесією для збірки своїх віршів Naked One.

"Еротична фотосесія, яка позбавила сну всіх нас… Абсолютне прийняття кожного сантиметру свого тіла. Цьому еротичному магнетизму неможливо опиратися. Але це не тільки про тіло. Чоловік, який відчуває жінку, вміє бачити й любити. Чоловік, який збуджує своєю повагою до жінки, думками і метафорами", — пишуть про Юрія Іздрика організаторки "Золотого ліфону".

Найсексуальнішого митця обирали шляхом голосування на сторінці премії у Facebook.

Це вже третій рік існування нагороди "Золотий ліфон".

Мета премії - обрати найсексуальніших українських митців серед літераторів, музикантів, акторів, художників.

Голосувати могли усі охочі, складаючи власний топ із 10 митців. Їхні голоси підрахували і визначили загальний рейтинг. Номінувати учасники могли будь-кого.

Автор фото, facebook.com/zolotyylifon/

"Жінки точно знають, що сексуальність — це не тільки про красиве тіло… Хто здіймає вир пристрастей у жіночих душах та навертає на грішні думки? У кого ж шанувальниці готові жбурляти ліфчики - як вияв глибокої любові та захоплення? " — запитували організаторки премії на початку голосування.

Минулі два роки рейтинг очолював поет Сергій Жадан. Цьогоріч він посів друге місце.

Автор фото, facebook.com/zolotyylifon

Всього на премію номінували 106 митців. Найбільший розрив у балах був між першим і другим місцем рейтингу.

Топ-15 премії "Золотий Ліфон"-2021:

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1. Юрій Іздрик — поет, музикант

2. Сергій Жадан — поет, музикант

3. Іван Леньо — музикант, лідер гурту Kozak System

4. Іван Семесюк — художник, музикант

5. Ахтем Сеітаблаєв — актор, режисер

6. Юрій Андрухович — письменник

7. Сергій Строян — музикант

8. Валерій Маркус — письменник

9. Олександр Положинський — музикант

10. Олег Михайлюта — музикант, гурт Т.Н.М.К.

11.Сергій Мартинюк — музикант, лідер гурту Фіолет

12. Сергій Танчинець — лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

13. Олег Собчук — лідер гурту СКАЙ

14. Валерій Харчишин — лідер гурту Друга Ріка

15. Андрій Хливнюк — музикант, лідер гурту Бумбокс

Також цьогоріч премія "Золотий ліфон" мала дві спеціальні відзнаки. Спецпроєкт "30 років українського сексу" до 30-ї річниці Незалежності мав на меті визначити найпривабливішого митця за роки існування незалежної української культури. Переможцем тут став музикант Юрко Юрченко.

Також окрему позачасову відзнаку присудили музиканту та актору Міську Барбарі, який пішов із життя цього року, не доживши зовсім трохи до 50 років.