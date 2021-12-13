Ілон Маск став "людиною" року 2021 за версією журналу Time. Які заслуги?

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американський журнал Time назвав "людину року"-2021. Ним став мільярдер Ілон Маск, засновник і співвласник компаній SpaceX і Tesla.

"Найбагатша людина у світі не має власного будинку та нещодавно розпродала свої статки. Він запускає супутники на орбіту та приборкує сонце, він водить створеним ним машину, що не потребує бензину та майже не потребує водія. За клацанням його пальця фондовий ринок злітає чи падає", - описує видання переможця.

Цього року журнал вирішив змінити свої традиції та оголосити ім'я людини року не по телевізору, як зазвичай, а на своєму каналі в YouTube.

Як пише Time, Ілон Маск - "це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову".

"Блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з "Хранителів", задумливий блакитношкірий людинобог, який винаходить електромобілі та переїжджає на Марс", - пояснюють свій вибір редактори.

Автор фото, MARK MAHANEY/TIME Підпис до фото, Так виглядатиме обкладинка наступного номеру Time.

Звання "людина року" заснували у журналі в 1927 році. До 1999 року відзначали "чоловіка року" і "жінку року", а відтоді її отримує "особа, група осіб, якась ідея чи навіть об'єкт, які в кращу чи навіть гіршу сторону сильніше за все вплинули на хід подій у році, що минає".

Хто стане людиною року, визначають винятково редактори Time. Тому немає нічого дивного, що в минулому "людьми року" ставали такі одіозні особистості як Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Дональд Трамп і Володимир Путін.

Однак, у список також потрапляли визначні у позитивному сенсі цього слова особистості. Ось як Чарльз Ліндберг, який у 1927 році першим заслужив звання "людини року" за те, що першим один перелетів через Атлантику, а також американський президент Франклін Рузвельт - він ставав людиною року тричі.

Торік Time у рамках номінацій на звання "героїв року" назвав відразу всіх вчених-вірусологів, які працювали над створенням вакцин від коронавірусу та займались пошуками методів лікування цього захворювання. Кращою виконавицею року тоді назвали американську співачку Олівію Родріго, а кращим спортсменом - гімнастку з США Сімону Байлз.

Минулого року журнал Timе також вперше в історії обрав "Дитину року". Нею стала 15-річна школярка Гітанджалі Рао, яка успішно вивчає штучний інтелект.