Джонсон попередив Путіна про наслідки загострення конфлікту в Україні

1 година тому

Автор фото, ЕРА

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та президент Росії Володимир Путін телефоном обговорили Україну.

Джонсон розкритикував спроби загострити конфлікт. Путін знову закликав до переговорів про не розширення НАТО на схід.

"Прем'єр-міністр сказав, що Сполучене Королівство глибоко стурбоване нарощуванням російських сил на кордонах України [...] наголосив, що Сполучене Королівство підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, і попередив, що будь-які дії з дестабілізації були б стратегічною помилкою зі значними наслідками", - передав журналістам прессекретар Даунінг-стріт.

У розмові згадувалися і Мінські угоди про врегулювання конфлікту на Донбасі: і Джонсон, і Путін погодилися, що всі сторони повинні дотримуватись цих угод.

Пресслужба Кремля, розповідаючи про розмову, повідомила, що Путін знову закликав розпочати переговори щодо не розширення НАТО на схід.

"Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні озброєнь, які загрожують Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби російського президента.

Крім того, виходячи з повідомлення пресслужби Кремля, Володимир Путін вкотре звинуватив Україну в порушенні Мінських угод, у тому числі у використанні важких озброєнь та безпілотників на Донбасі, а також у "дискримінації російськомовного населення".

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У кремлівській пресслужбі заявили, що все це відбувається на фоні "активного військового "освоєння" території України країнами НАТО, що створює пряму загрозу безпеці Росії".

Наприкінці минулого тижня Москва почала офіційно вимагати від НАТО скасувати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія колись зможуть стати членами НАТО, і офіційно відмовитися від розширення блоку на схід.

Альянс у відповідь знову відкинув цю пропозицію Росії вирішувати долю інших країн за їхніми спинами.

"Питання про відносини НАТО з Україною вирішуватимуть лише 30 членів альянсу та Україна - і ніхто інший", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Брюсселі.

За його словами, НАТО не може погодитися з російськими спробами відтворити систему, за якої великі впливові країни, такі як Росія, можуть вирішувати, що мають робити інші.

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC